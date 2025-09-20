شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة.. وزير الداخلية يؤكد الإمساك بقاتل افتهان المشهري (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كد وزير الداخلية في الحكومة اليمنية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، نجاح الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز في القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين، الدكتورة افتهان المشهري، التي قُتلت برصاص مسلحين وسط مدينة تعز الخميس الماضي.

وأشاد حيدان، في اتصال هاتفي أجراه مع مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، بجهود الأجهزة الأمنية التي تمكنت من ضبط المدعو جسار أحمد قاسم المخلافي، والمتهم بالتحريض والتآمر على الجريمة. وشدد الوزير على رفع الجاهزية الأمنية لمواجهة التحديات، والإسراع في ملاحقة بقية المتورطين لإحالتهم إلى القضاء.

من جانبه، أكد العميد الأكحلي أن الحملة الأمنية لا تزال مستمرة لتعقّب باقي الجناة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لتقديمهم للعدالة.

وكانت مصادر محلية أفادت بمقتل الدكتورة افتهان المشهري صباح الخميس، إثر إطلاق نار مباشر استهدف سيارتها في جولة سنان وسط المدينة، في جريمة وصفت بأنها "اغتيال مكتمل الأركان" يعكس حجم الفوضى الأمنية في المحافظة.

وأثارت الجريمة موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون اغتيال المشهري "اغتيالاً لتعز بأكملها" و"فصلاً جديداً من انهيار المنظومة الأمنية"، داعين إلى تحرك شعبي واسع للضغط على السلطات لتحمل مسؤولياتها.