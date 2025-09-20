دورة سيول: شفيونتيك إلى النهائي بعد خوض مباراتين في يوم واحد

الرياص - اسماء السيد - سيول : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة الثانية عالميا نهائي دورة سيول الكورية الجنوبية في كرة المضرب (500 نقطة)، بعدما أجبرتها الأحوال الجوية السيئة على خوض مباراتين السبت ظفرت بهما في غضون ساعتين ونصف.

وسحقت حاملة ست بطولات كبرى التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 6 0، 6 3 في ساعة 25 دقيقة، في ربع النهائي الذي تأجل من الجمعة بسبب الأمطار.

عادت بعد ساعات إلى الملعب لتواجه الأسترالية مايا جوينت، فسحقتها أيضا 6 0، 6 2 في ساعة و6 دقائق في نصف النهائي، لتبلغ خامس نهائي لها هذا العام.

تلاقي في النهائي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا المصنفة ثانية في الدورة و11 عالميا والفائزة على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6 4، 6 2.

قالت شفيونتيك "ركزت فقط على نفسي وعلى الأهداف التي رسمتها من قبل، وتابعت القيام بعملي".

وتخوض البولندية دورة سيول بعد خروجها المفاجئ في ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا التي حلت وصيفة.