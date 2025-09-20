سيف بن زايد: بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.. فوز علياء الكعبي بمقعد في لجنة «الإنتربول» لآسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فوز الرائد علياء الكعبي بمقعد في لجنة «الإنتربول» لآسيا.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وتمكينها لأبنائها وبناتها، حققت الرائد علياء الكعبي فوزاً بمقعد في لجنة (الإنتربول) لآسيا بنسبة 53%، كأول امرأة تمثل هذه اللجنة».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «تواصل الإمارات سعيها نحو تعزيز التعاون الشرطي الدولي، وترسيخ نهج العمل التكاملي المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة عالمياً».

