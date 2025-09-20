الرئاسة الفرنسية : 10 دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت الرئاسة الفرنسية ، مساء اليوم الجمعة 19 أيلول 2025 ، أن عشر دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين ، ستشارك في مؤتمر يعقد في نيويورك يوم الاثنين المقبل ، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو، بحسب المصدر ذاته.

وحذر مستشار للرئيس الفرنسي من أن ضمّ الضفة الغربية المحتلة، وهو ما لوّح به مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة، ردا على عزم أطراف غربية بينها باريس الاعتراف بدولة فلسطين، هو "خط أحمر واضح".وسيلقي ماكرون كلمة يعلن فيها رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية قرابة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك، الإثنين، خلال المؤتمر الذي يتشارك رئاسته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيتحدث عبر اتصال بالفيديو "وفق آخر المعطيات المتوافرة في حوزتنا"، بحسب ما قال المصدر الفرنسي.

وأثار اعتزام فرنسا وغيرها الاعتراف بدولة فلسطينية في ظل الحرب وتدهور الأوضاع الانسانية في قطاع غزة ، تنديدا شديدا من قبل إسرائيل.

ولوّح مسؤولون إسرائيليون بضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلّة، ردا على الاعتراف بدولة فلسطين.

وتعقيبا على الخطوات الاسرائيلية المحتملة، أكد المسؤول في الإليزيه أن "أجندتنا إيجابية. هي ليست أجندة ردود وردود مضادة. نحن نبذل جهدا للسلام"، لكن "ضم الضفة الغربية هو خط أحمر واضح" بالنسبة الى فرنسا.

وأضاف "هذا سيكون بطبيعة الحال أسوأ انتهاك ممكن لقرارات الأمم المتحدة". وتابع "الأهم هو اتخاذ كل الاجراءات الممكنة اليوم للحفاظ على حل الدولتين. بطبيعة الحال، ضمّ الضفة الغربية سيكون إحدى الخطوات التي تهدد ذلك بأكبر قدر".

المصدر : وكالات