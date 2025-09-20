مونديال طوكيو: قطر تبلغ نهائي التتابع 4 مرات 400 م

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : تأهلت قطر إلى نهائي سباق التتابع 4 مرات 400 م للمرة الأولى في تاريخها، باحتلالها المركز الثاني في التصفيات السبت في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

وقطع الفريق العنابي الذي تألف من الرباعي يحيى إبراهيم وباسم حميدة واسماعيل داوود وعبد الرحمن سامبا مسافة السباق بوقت قدره 3:00.15 دقائق ليحتل المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا (2:58.81 د).

ورافقهما عن المجموعة ذاتها الفريق الهولندي بوقت هو الأفضل له هذا الموسم بلغ 3:00.23 دقائقـ فيما كان لافتا خروج الفريق الأميركي الذي حل سادسا.

قال سامبا المتوج ببرونزية سباق 400 م حواجز في طوكيو بعدما قام بتسارع خارق في الـ 400 الاخيرة منح بفضله المركز الثاني لفريقه لوكالة فرانس برس "وصلنا إلى النهائي وهذا كان الهدف. أنا لا أجري كعداء واحد بل كمجموعة والجميع قاموا بما يتوجب عليهم، الفريق ليس عبد الرحمن بمفرده".

وأضاف "قاموا بما يتوجب عليهم وأنا أكملت الشباب اليوم، وإن شاء الله يكون لدينا نصيب بميدالية في النهائي".

تابع "النهائي سيكون قويا جدا وخضنا نصف النهائي بحذر لان معظم الفرق تملك فريقين ونحن شاركنا بالفريق الأول لانها اول مشاركة لنا في بطولة العالم في سباق التتابع 4 مرات 400 م. أردنا أن نضمن نجاحنا بالتأهل بنسبة 100 في المئة مع استراتيجية الحفاظ على طاقتنا قدر الإمكان كي نستخرج أفضل ما لدينا في النهائي".

وتأهل عن المجموعة الثانية الفريق البوتسواني الذي اجتاز خط النهاية في المركز الاول بوقت 2:57.68 دقيقتين، متقدما على بلجيكا (2:57.98 د) وبريطانيا (2:58.11 د)