اليابان | جناح أنغولا في أوساكا إكسبو: عندما يصبح التعليم بوابة للصحة والتنمية

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

إيقاع الحياة ونبض أنغولا

يُرحب جناح أنغولا، الواقع على الساحل الجنوبي الغربي لأفريقيا، بالزوار بعد افتتاحه الكامل في 26 يونيو/ حزيران، إثر إغلاق مؤقت منذ انطلاق المعرض في 13 أبريل/ نيسان بسبب تحديات فنية. يزين واجهة الجناح شعار ”التثقيف الصحي“ مكتوبًا بحروف الكانجي، معبرًا عن حكمة أنغولا وثقافتها في حماية الأرواح وسبل العيش.

مع أولى خطوات الزوار، تستقبلهم إيقاعات الطبول القبلية النابضة، لتنقلهم إلى عالم من الحرف التقليدية والأزياء الشعبية الملونة. يغمر الجو الاحتفالي الزوار بعروض الغناء والرقص المفعمة بالحياة، مما يأسر حواسهم. في قاعة العرض، يروي فيلم وثائقي قصة امرأة تغلبت على الملاريا في طفولتها لتصبح عاملة في مجال الرعاية الصحية، مبرزًا التحديات التي تواجهها أنغولا، مثل مكافحة الأمراض المعدية، تحسين تغذية الأطفال، وتوفير الدعم الطبي عن بُعد.

يُقدم الجناح هذه القضايا من خلال أبطالها الحقيقيين، مدعوًا الزوار ليشعروا بـ”طاقة الحياة“ النابضة في أنغولا بكل جوارحهم، في تجربة ملهمة تجمع بين الثقافة والأمل.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: Nippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)