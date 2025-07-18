اليابان | جناح ألمانيا... عالم الانسجام الدائري

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يحتفي جناح ألمانيا بثقافة ”وا!“، التي تجمع بين الابتكار والانسجام في تصميم دائري مبهر مصنوع من هياكل خشبية مستدامة. يعكس عنوان الجناح مفهوم ”الاقتصاد الدائري“، مستلهمًا من كلمة ”وا“ متعددة المعاني: الدائرة (輪)، والانسجام (和)، وصيحة الإعجاب ”واو!“ (わ!) التي تضفي لمسة يابانية مرحة.

يأخذ الجناح الزوار في رحلة تفاعلية ممتعة تجمع بين الترفيه التعليمي والتجارب الغامرة، مع لمسة من أسلوب ”كاواي“ المستوحى من الثقافة اليابانية. برفقة التميمة الرائعة ”سيركولار“، يستكشف الزوار عروضًا مبتكرة تكشف أسرار الاقتصاد الدائري بطريقة ممتعة وملهمة.

في مطعم الجناح، يمكن تذوق أشهى الأطباق الألمانية، مثل ”كاري وورست“ الشهير من برلين – نقانق مغطاة بصلصة الكاري – أو أطباق منزلية دافئة مثل لحم البقر المطهي ببطء. وفي الحديقة الخضراء المترامية، يمكن للزوار الاسترخاء مع كأس من البيرة الألمانية الفاخرة، في تجربة تجمع بين النكهات الأصيلة وسحر السفر.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)