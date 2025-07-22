اليابان | أيقونات الجمال الطبيعي في اليابان: اكتشف المناظر الثلاثة التي أسرت القلوب!

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

ثقافة 22/07/2025

منذ القرن السابع عشر، حظيت ثلاث مناظر طبيعية خلابة في اليابان باعتراف واسع باعتبارها ”أعظم مناطق الجمال“ في البلاد، لما تجمعه من روعة المشهد وتناسق الطبيعة وسحر التفاصيل. فقد أسرت هذه المواقع القلوب على مر العصور، وأصبحت رمزًا للجمال الياباني الكلاسيكي الذي لا يبهت بمرور الزمن.

مواقع خلابة في اليابان

تُعد المناظر الطبيعية الخلابة الثلاثة في اليابان، والمعروفة باسم ”نيهون سانكي“ (日本三景)، من أبهى وأجمل المشاهد الطبيعية في البلاد، وهي: مياجيما، وأمانوهاشيداتي، وخليج ماتسوشيما. وقد اختارها لأول مرة الباحث الكونفوشيوسي هاياشي غاهو في القرن السابع عشر، لتُخلّد كرموز للجمال الطبيعي الياباني.

تشتهر جزيرة مياجيما الواقعة في محافظة هيروشيما بضريح إيتسوكوشيما، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والذي يتميز ببوابة توري الحمراء الشهيرة التي تبدو وكأنها تطفو على سطح البحر أثناء المدّ العالي، في مشهد يُجسّد روح الجمال المقدّس في الشينتوية. وتتحول مياجيما في الخريف إلى لوحة ساحرة تتلون بأوراق القيقب الحمراء والبرتقالية، ما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق التصوير والطبيعة.



(© بيكستا)

أمانوهاشيداتي، الواقع في شمال محافظة كيوتو، هو شريط رملي طبيعي يمتد بطول نحو 3.6 كيلومترات فوق خليج مياتسو، وتُغطيه آلاف من أشجار الصنوبر الخضراء. يُعد هذا التكوين الجغرافي الفريد أحد عجائب الطبيعة في اليابان، ويُعرف اسمه بـ”الجسر السماوي“، في إشارة إلى منظره الخلاب كما لو أنه طريق يربط الأرض بالسماء. ووفقًا للأساطير اليابانية القديمة، يُقال إن هذا الشريط الرملي كان سلّمًا استخدمته الآلهة للصعود إلى السماء، قبل أن ينقلب ويستقر على الأرض. ويُنصح الزوار برؤيته من أعلى التلال المحيطة، حيث تبدو أمانوهاشيداتي وكأنها جسر سماوي معلق في الأفق، خاصة عند مشاهدتها من بين أفخاذ السائحين المنحنين إلى الخلف في تقليد شهير يُعرف باسم ”ماتانو-زوكوري“ لمضاعفة الشعور بالعجائبية.



(© بيكستا)

يشتهر خليج ماتسوشيما في محافظة مياجي بمناظره الساحرة التي تضم مئات الجزر الصغيرة والمتنوعة، تتوزع كلوحات طبيعية تحكي قصص البحر والسماء. تتغير ملامح هذا المشهد الخلاب تبعًا لمكان وقوف الزائر، مما يمنح كل نقطة رؤية تجربة فريدة خاصة بها. يُمكن للزوار استكشاف أربع نقاط مشاهدة تقليدية، كل منها يقدم منظراً مختلفاً لجمال الجزر المتناثرة وسط مياه الخليج الزرقاء، مع تلاعب الضوء والظل الذي يتغير حسب أوقات اليوم والفصول، مما يضفي على المكان روحًا من السحر والهدوء.



(© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)