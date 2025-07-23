اليابان | تمثالا ضوء الشمس وضوء القمر بمعبد تودايجي في نارا

يعكس هذان التمثالان اللذان يقفان بسكينة ويداهما مضمومتان في وضعية صلاة، براعة النحات البوذي وفنه الرفيع.

يشكل هذان التمثالان لبوديساتفا ضوء الشمس (نيكّو/سوريابرابها) وبوديساتفا ضوء القمر (غيكّو/ كاندرابرابها) من معبد تودايجي في نارا، تحفة فنية بارزة تمثل فن النحت المجسم باستخدام تقنية ”سوزو“ التي تعود إلى عصر تينبيو (729-749).

تشير تقنية ”سوزو“ إلى أسلوب في النحت يتم فيه تشكيل التماثيل عبر بناء طبقات متراكبة من الطين. يُنشأ أولا قلب داخلي من الخشب، يُلف حوله حبل من القش لتكوين الهيكل الأساسي، ثم تُضاف طبقات من الطين فوق هذا الإطار. يُجسد الشكل النهائي باستخدام ملعقة خاصة، ويُصقل السطح بطبقة من الطين الناعم. جاءت هذه التقنية إلى اليابان من القارة الآسيوية نحو القرن السابع، وبلغت أوج ازدهارها في فترة نارا (710–794) قبل أن تحل محلها المنحوتات الخشبية في فترة هييان (794–1185). ويعد هذان التمثلان من أروع ما أُنتج من المنحوتات البوذية في عصر تينبيو، إلى جانب أعمال أخرى مصنوعة بتقنية ”سوزو“ مثل تمثال الإله الحارس ”شوكون غوشين“ الموجود أيضا في معبد تودايجي.

يقف هذان التمثالان ويداهما مضمومتان أمام الصدر للدعاء وفي وضعية شكور. وقد نُقلا إلى متحف تودايجي عند افتتاحه في عام 2011، وكانا قبل ذلك يقفان على جانبي تمثال ”فوكو كينساكو كانون“، وهو التمثال الرئيسي في قاعة اللوتس في نفس المعبد. ويُلاحظ تشابه لافت في العيون الطويلة والضيقة بين كل من التمثال الرئيسي وتمثالي بوديساتفا المحيطان به، ما يوحي باحتمال أن تكون جميعها من أعمال نفس النحات أو الورشة الفنية ذاتها.

وعلى الرغم من أن التمثالين يبدوان متشابهين للوهلة الأولى، إلا أنه بينهما فروقات دقيقة. فثياب بوديساتفا ضوء الشمس مزينة بخطوط متموجة كثيرة تتفاوت في شدتها، ما يبعث على الشعور بالقوة والحيوية. في المقابل، تظهر ثياب بوديساتفا ضوء القمر بعدد أقل من الطيات، ما يمنح التمثال طابعا من السكينة والهدوء. وقد تم تجسيد هذا التباين بين الحركة والسكون بحرفية بالغة تكشف عن مهارة النحات البوذي الذي صنع هذين التمثالين.

عندما صُنع هذان التمثالان في الأصل، كانا مطليان بالكامل بألوان زاهية. أما اليوم، فقد تلاشت معظم تلك الألوان، لتكشف عن بياض شفاف يعزز من جمالهما النقي والبسيط.

تمثالان قائمان يُقال تقليديا إنهما يمثلان بوديساتفا ضوء الشمس (يسار) وبوديساتفا ضوء القمر. (© مودا توموهيرو)

البوديساتفا هم كائنات لا تزال في طور التمرين الروحي في الطريق نحو التنوير، وغالبا ما تُصوّر حافية القدمين. غير أن ارتداء هذين التمثالين للأحذية أثار نظرية مقنعة تقول إنهما لا يمثلان بوديساتفا إطلاقا، بل الإلهين ”بونتين (براهما)“ و ”تايشاكوتين (إندرا)“.

عادة ما يرافق تمثالا بوديساتفا ضوء الشمس وضوء القمر بوذا الطب ”ياكوشي نيوراي (بهايشاجياغورو)“. أما بالنسبة لبوديساتفا كانّون (أفالوكيتيشفارا)، فإن بونتين وتايشاكوتين هما مرافقان أكثر ملاءمة. ونظرا لوجود زوج آخر من تماثيل بونتين وتايشاكوتين –مصنفان ككنزين وطنيين– في قاعة اللوتس بمعبد تودايجي، فقد يكون سبب تسميتهما ببوديساتفا ضوء الشمس وضوء القمر محاولة لتجنب الالتباس.

بوديساتفا ضوء القمر (يسار) وبوديساتفا ضوء الشمس. (© مودا توموهيرو)

يتذكر المصور مودا توموهيرو الأجواء الفريدة التي كانت تملأ قاعة اللوتس في معبد تودايجي حين كان التمثالان لا يزالان هناك. ”كان في تلك القاعة المعتمة أكثر من عشرة تماثيل تحيط بالتمثال الرئيسي لفوكو كينساكو كانون في المركز. كان المشهد ساحرا، كأنك تخطو إلى عالم آخر. كان التمثال الرئيسي يتألق بورق الذهب فوق قاعدة سوداء، ما يجسد الهيبة والوقار، ويحيط به هذان التمثالان ببياضهما النقي وبصمتهما كأنهما شعاعان من الضوء ينيران الكون“.

وعلى الرغم من التأثير الكبير الذي تركته المنحوتات البوذية القادمة من الصين في عهد أسرة تانغ، والتي نقلها مبعوثو البلاط، إلا أن التعابير المرسومة على وجهي هذين التمثالين تحمل طابعا فريدا وقوة تتجاوز حدود التقليد. ومن السهل فهم سبب إشادة الناقد كاميي كاتسوئيتشيرو بهما في مجموعته من المقالات حول معابد نارا بعنوان ”ياماتو كوجي فوبوتسو شي (مشاهد من معابد ياماتو القديمة)“، حيث كتب قائلا ”إن جمال وضعية الصلاة فيهما لا يُضاهى“.



تمثال قائم يُعتقد تقليديا أنه يمثل بوديساتفا ضوء الشمس. (© مودا توموهيرو)



تمثال قائم يُعتقد تقليديا أنه يمثل بوديساتفا ضوء القمر. (© مودا توموهيرو)

تمثالان قائمان يُعتقد تقليدياً أنهما يمثلان بوديساتفا ضوء الشمس وبوديساتفا ضوء القمر

الارتفاع: 2.063 متر (بوديساتفا ضوء الشمس)، 2.068 متر (بوديساتفا ضوء القمر)

التاريخ: عصر تينبيو (فترة نارا): 729-749

المكان: معبد تودايجي (محافظة نارا)

التصنيف: كنزان وطنيان

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تمثالا بوديساتفا ضوء القمر (يسار) وبوديساتفا ضوء الشمس. © مودا توموهيرو)