الامارات | رحلة الدُمى الضخمة إلى لندن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دمى حيوانات بالحجم الطبيعي في مشروع «القطعان» الفني، تشارك في حديقة بوترز فيلد لدى وصولها إلى لندن، أول من أمس، وكانت هذه الحيوانات المصنوعة من الورق المقوى قد انطلقت من كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في رحلتها العالمية لتسليط الضوء على الحيوانات المتضررة في المناطق التي تعاني التغير المناخي.