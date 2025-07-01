الامارات | «دبي للإعلام» تعزّز مهارات الطلبة بـ «المستكشف الإعلامي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة دبي للإعلام برنامج التدريب الصيفي «المستكشف الإعلامي»، الهادف إلى جذب طلبة المدارس والجامعات والكليات، وإتاحة الفرصة أمامهم للانخراط في بيئة العمل الإعلامي داخل المؤسسة، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز معارفهم في هذا المجال.

ويأتي البرنامج في إطار التزامات المؤسسة بدعم فئة الشباب، واستثمار طاقاتهم، وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم من خلال الانضمام إلى قطاع الإعلام، والإسهام في تطويره وازدهاره.

وستتضمن أجندة البرنامج، الذي سيُقام خلال الفترة من السابع إلى 25 الجاري، سلسلة من ورش العمل التدريبية بإشراف نخبة من الخبراء والإعلاميين والمتخصصين في مختلف مجالات العمل الإعلامي، الذين سيسهمون في تمكين الطلبة، ممن تراوح أعمارهم ما بين 16 و22 عاماً، من استكشاف بيئة الإعلام، والتعرف إلى آليات العمل فيها، وإثراء معارفهم في مجالات إنتاج المحتوى، والتحرير الصحافي، والإخراج، والتصوير الاحترافي، وغيرها.

وسيتيح البرنامج للطلبة، خلال زيارتهم لصحيفة «الإمارات اليوم»، فرصة تعلم أساليب تحرير الأخبار، وإنتاج المقاطع الإخبارية المصوّرة الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب التعرف إلى تقنيات الإخراج الإذاعي وتقديم البرامج عبر إذاعتي «دبي» و«نور دبي»، بينما سيتم تدريبهم في مركز الأخبار على إعداد وإنتاج نشرات الأخبار داخل الاستوديو، والتعرّف إلى سير عملها من حيث التصوير، والصوت، والكاميرات، والإخراج، والتحرير، وغيرها من المهارات، ما يعكس حرص مؤسسة دبي للإعلام على صقل مهارات الشباب، وتأهيلهم في مختلف مجالات العمل الإعلامي.

من جهتها، أشارت رئيس إدارة التدريب وتطوير المواهب في «دبي للإعلام»، فاطمة علي الشحي، إلى أهمية برنامج «المستكشف»، ودوره في تأهيل الطلبة وإعدادهم للمستقبل. وقالت: «تحرص (دبي للإعلام) من خلال برامجها التدريبية المختلفة على فتح الآفاق أمام الطلبة، وتشجيعهم على استثمار أوقاتهم وعطلتهم الصيفية في أنشطة معرفية تسهم في تمكينهم من اكتشاف مواهبهم، وتعزيز قدراتهم الإبداعية والذهنية، وذلك في إطار مسؤولياتها الهادفة إلى الارتقاء بثقافة الطلبة والناشئة، وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من استكشاف كواليس العمل الإعلامي، والتعرف إلى آلياته المختلفة، والتدرب على أساليب إنتاج المواد الإعلامية وطرق تحريرها والتعامل معها».

وأكدت فاطمة الشحي أن البرنامج يُعد منصة مبتكرة قادرة على تهيئة وإعداد جيل إعلامي جديد، وتوطيد علاقته بالقطاع الإعلامي، ما يجعل البرنامج خطوة مهمة في مسيرة المؤسسة، تسهم في إبراز جهودها الهادفة إلى إيجاد بيئة إبداعية، تُحفّز روح الإلهام والابتكار لدى الشباب وطلبة المدارس والجامعات.

• البرنامج سيتيح للطلبة خلال زيارتهم لـ«الإمارات اليوم» فرصة تعلم أساليب تحرير الأخبار.

• 7 الجاري ينطلق البرنامج الذي يتضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية.