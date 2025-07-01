الامارات | قصائد وحفل توقيع في دارة الشعر العربي بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دارة الشعر العربي بالفجيرة حفل توقيع لثلاثة كتب من باكورة إصداراتها، هي: «اذهب وتلقف نجمة تسقط» مختارات شعرية إنجليزية، من اختيارات وترجمة الشاعر والكاتب الإماراتي الدكتور شهاب غانم، وديوان «خاتم الياقوت» للشاعرة الأردنية جمانة الطراونة، وديوان من الشعر الشعبي هو «منادمات» للشاعرة الإماراتية الشابة عائشة الكندي.

وقدمت الحفل الكاتبة الإماراتية أسماء الظنحاني، مسلطة الضوء على مضامين كل عنوان من الإصدارات.

وبدأت الجلسة بمداخلة الدكتور شهاب غانم، الذي استعرض رحلته في ترجمة هذه المختارات وما وراءها من علاقات شخصية وروابط معرفية تجمعه بغالبية الشعراء العالميين الذين ترجم لهم.

وقرأ الدكتور غانم قصائد عدة من المختارات، أبرزها: «عندما كنت في الصبا ذات حسن» للملكة إليزابيث الأولى، و«السوناتا 18» لوليم شكسبير، و«اذهب وتلقف نجمة تسقط» لجون دون.

وافتتحت جمانة الطراونة المداخلة الثانية بأبيات شعرية ألقتها تحيةً للمشروع الثقافي والحضاري في الفجيرة، متطرقة إلى تجربتها الشعرية في مجموعة «خاتم الياقوت»، مؤكدةً سعادتها بخروجه على الوجه الأجمل عبر دارة الشعر العربي، لتختم مداخلتها بقراءة قصيدتين من الديوان.

أما المداخلة الثالثة فكانت للشاعرة الشابة ابنة الفجيرة، عائشة الكندي.