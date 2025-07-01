الامارات | دراسة: الجبن قبل النوم يزيد من احتمالية الكوابيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة متخصصة في أبحاث النوم أن تناول الجبن قبل النوم قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في احتمالية حدوث الكوابيس، حيث ارتفعت النسبة إلى 93% بين المشاركين.

وشملت الدراسة 30 متطوعًا تناولوا 4 أنواع من الأجبان البريطانية الشهيرة البري، الشيدر، الـ"ستيلتون" والـ"موزاريلا "، قبل النوم على مدار 4 ليال متتالية، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وأظهرت النتائج أن تناول 30 غراما من الجبن زاد بشكل كبير من تكرار الأحلام المزعجة، والتي تضمنت سيناريوهات مثل الخيانة، مقابلة الشركاء السابقين، نسيان أعياد الميلاد، وحتى هجمات الروبوتات الطائرة على الأصدقاء.

وكان الجبن البري الأكثر تأثيرا، حيث عانى 68% من متناوليه من كوابيس، يليه الـ"ستيلتون" بنسبة 63%، ثم الشيدر بنسبة 56%، بينما سجلت الـ"موزاريلا" أقل نسبة عند 40%.

كما لاحظ الباحثون أن المشاركين فقدوا في المتوسط ساعة و7 دقائق من نومهم كل ليلة، مع تأثر النساء أكثر من الرجال بخمس دقائق إضافية.

وأرجعت اختصاصية التغذية آمي ألكسندر، هذه الظاهرة إلى احتواء الجبن على دهون مشبعة وبروتينات بطيئة الهضم، ما يرفع حرارة الجسم ويعيق الوصول إلى النوم العميق.

كما أوضحت أن مادة الـ"تيرامين" الموجودة في الجبن، خاصة المعتق مثل الشيدر والـ"ستيلتون"، تحفز إفراز الـ"نورأدرينالين"، ما يزيد من نشاط الدماغ والقلب، ويؤثر على شدة الأحلام ويسبب الاستيقاظ خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM).

في المقابل، أشار المجلس البريطاني للجبن، في دراسة سابقة، إلى أن تناول كمية صغيرة من الجبن قبل النوم قد يحسن جودة النوم، حيث أفاد 72% من 200 متطوع بنوم أفضل دون معاناة من كوابيس.

يشار إلى أنه رغم تلك الدراسة، يبقى الجبن موضوعًا مثيرًا للجدل في أبحاث النوم، ما يستدعي مزيدًا من الدراسات لفهم آثاره بدقة.