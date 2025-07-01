الامارات | راكب يهاجم سائق تاكسي بسكين جزار بعدما أيقظه إثر الوصول للوجهة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على رجل اعتدى على سائق سيارة أجرة بسكين في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي بسبب إيقاظه له عند الوصول إلى الوجهة.

وأفادت الشرطة بأنه تم إبلاغ الضباط بالحادث الذي وقع عندما توقف سائق التاكسي البالغ من العمر 35 عاماً عند تقاطع شارعي كوك تشيونغ وتاي تسوين وقام بإيقاظ الراكب النائم بعمق.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به، البالغ من العمر 31 عاماً - ولقبه تشونغ - نام في سيارة الأجرة أثناء الرحلة من ياو ما تي، لكنه استشاط غضباً عندما أيقظه السائق.

وسحب الراكب الغاضب سكيناً طويلاً من جيب بنطاله ولوح به باتجاه السائق ما أدى إلى إصابة الأخير بجرح طوله سنتيمتر في أحد أصابعه، ليفر بعدها، لكن السائق طارده واتصل بالشرطة.

وحينها - حسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» - أرسلت الشرطة ضباطاً مزودين بخوذات وسترات تكتيكية، قبل بدء عملية بحث وتطويق في جميع أنحاء المنطقة. وعثروا لاحقاً على المشتبه به في فندق قريب، على بُعد نحو 200 متر من مكان الحادث.

وأفادت الشرطة بأن تشونغ بدا في حالة سُكر شديد عند إلقاء القبض عليه، مضيفةً أنه عُثر على سكين جزار بطول 40 سم في الفندق.