لايف ستايل

الامارات | فيديو.. ثعبان يؤخر رحلة في مطار ملبورن

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | فيديو.. ثعبان يؤخر رحلة في مطار ملبورن 1/2
  • الامارات | فيديو.. ثعبان يؤخر رحلة في مطار ملبورن 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ثعبان يؤخر رحلة في مطار ملبورن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب ثعبان مختبئ في مخزن الشحن بالطائرو في تأخير رحلة داخلية أسترالية لمدة ساعتين، وفق ما أفاد به مسؤولون في مطار ملبورن.

 

وتم العثور على  الثعبان، بينما كان الركاب يستقلون "رحلة فيرجن أستراليا رقم في.إيه.337" في مطار ملبورن، متوجهين إلى بريسبان، حسب ما ذكره صائد الثعابين مارك بيلي.

وتبين أن الثعبان كان أخضر اللون غير مؤذ، طوله 60 سنتيمترًا (قدمان)، لكن بيلي قال إنه اعتقد أنه قد يكون سامًا عندما اقترب منه في المخزن المظلم.

وقال بيلي: "لم أدرك أن الثعبان ليس سامًا إلا بعد أن أمسكت به، حتى تلك اللحظة، بدا الأمر خطيرًا جدًا بالنسبة لي".

ويشار إلى أن معظم الثعابين الأكثر سمية في العالم موطنها الأصلي في أستراليا.

وتم تسليم الثعبان وهو من الأنواع المحمية إلى طبيب بيطري في ملبورن، للعثور على مكان به مربي ثعابين مرخص له.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.