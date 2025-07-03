الامارات | شركة GTC تضع حجر الأساس لمقرها الرئيسي الجديد في دبي: برج GTC

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت GTC رسميًا عن وضع حجر الأساس لمقرها الرئيسي الجديد في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، في لحظة محورية على طريق نمو الشركة وتوسّعها. ومن المقرَّر أن يكون برج GTC منشأة حديثة متطوّرة مصمّمة خصيصًا لاستيعاب عمليات الشركة الإقليمية ومبادراتها المستقبلية.

وقد أُقيم حفل وضع حجر الأساس يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، بحضور أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لشركة GTC، إلى جانب شركاء إقليميين وعملاء من ضمنهم كبار المتداولين والوسطاء المعرفين، إضافة إلى شخصيات بارزة من قطاع الخدمات المالية. كما شهد الحفل حضور أكثر من 100 ضيف مرموق من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس السمعة العالمية لشركة GTC وتأثيرها الواسع.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، قال المؤسس والرئيس التنفيذي السيد جاك زينغ:

"مقرنا الرئيسي الجديد سيكون أكثر من مجرد مساحة فيزيائية، بل سيجسّد التزامنا بالنمو والشفافية، وسيوفر بيئة تعاونية تمكّن موظفينا وشركاءنا من تحقيق النجاح."

ما يميز GTC هو قرارها الجريء بإنشاء برج متكامل مخصّص بالكامل لها، وهي خطوة لم تقدم عليها سوى قلّة من شركات الوساطة في دولة الإمارات. ولا يُعدّ برج GTC مجرد مقرّ رئيسي، بل هو رسالة واضحة تعبّر عن رؤية بعيدة المدى، واستثمار في مستقبل المنظومة المالية، وسعي نحو ترسيخ حضور دائم في أحد أكثر مراكز التداول حيوية في العالم.

تضمّن الحفل مراسم رمزية لوضع حجر الأساس، إلى جانب كلمات ملهمة ألقاها كبار مسؤولي الشركة، ممّا شكّل انطلاقة حقيقية للمرحلة القادمة .وعند اكتماله، سيُشكّل برج GTC مركزًا رئيسيًا للعمليات، والابتكار، والتعليم، والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما بعدها

وأضاف السيد جاك زينغ: "مع انطلاق أعمال البناء، من المتوقّع أن يصبح برج GTC علامة بارزة ليس فقط للشركة، بل لمجتمع التداول بأكمله. من استضافة القيادة العالمية، إلى تنظيم فعاليات القطاع وتفعيل العلاقات مع العملاء – سيكون هذا البرج ركيزة أساسية لنمونا لسنوات مقبلة. ونتطلّع إلى الترحيب بكم فيه قريبًا."