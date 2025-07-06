الامارات | أطباء ينصحون مرضى السكري: احذروا حرارة الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الجمعية الألمانية لمساعدة مرض السكري من أن درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف، قد تؤدي إلى نقص سكر الدم لدى مرضى السكري.

وأوضحت أن الحرارة المرتفعة يمكن أن تزيد تدفق الدم، ما يسمح بامتصاص الأنسولين وزيادة مفعوله على نحو أسرع، ما قد يؤدي إلى انخفاض سريع في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري المعتمدين على الأنسولين.

وتتمثل أعراض نقص سكر الدم في التعرق والرعشة والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخفقان القلب والارتباك، وعدم وضوح الرؤية والكلام. ويمكن مواجهة نقص سكر الدم من خلال تناول الغلوكوز.

وبشكل عام، ينبغي فحص نسبة السكر في الدم بشكل منتظم، لاكتشاف نقص سكر الدم في الوقت المناسب.

وشددت الجمعية على أهمية تخزين أدوية السكري بشكل صحيح خلال فصل الصيف، إذ ينبغي تخزين الأنسولين في الثلاجة في درجة حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية. ويُعدّ درج الخضراوات مثالياً لهذا الغرض، حيث لا تتجمد الأدوية وتحتفظ بمفعولها.

كما ينبغي لمرضى السكري إخراج الأنسولين من الثلاجة قبل نصف ساعة من الحَقن على الأقل، لأنه إذا كان الأنسولين بارداً جداً، فقد يكون الحَقن مؤلماً.

ومن المهم أيضاً حماية مضخات الأنسولين وشرائط الاختبار وأجهزة قياس نسبة السكر في الدم والأدوية من أشعة الشمس الساطعة.

. الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى انخفاض في مستويات السكر بالدم.