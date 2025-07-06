الامارات | مؤلف موسيقى «إكس فايلز» يرحل عن 78 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مارك سنو، مؤلف شارة مسلسل «إكس فايلز» الأميركي، أول من أمس، عن 78 عاماً في الولايات المتحدة، كما أعلن وكيل أعماله الذي لم يُحدّد ملابسات وفاته.

وإضافة إلى شارة «إكس فايلز»، ألّف مارك سنو موسيقى أكثر من 200 حلقة من المسلسل الأميركي الشهير الذي تدور قصته حول محققيْـن من مكتب التحقيقات الفيدرالي يعملان على قضايا غامضة تتعلق بظواهر خارقة للطبيعة.

وبدأ سنو تأليف الموسيقى للتلفزيون في أواخر سبعينات القرن الماضي. ورُشح 15 مرة لنيل جائزة إيمي.