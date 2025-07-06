الامارات | مؤلف موسيقى «إكس فايلز» يرحل عن 78 عاماً

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف موسيقى «إكس فايلز» يرحل عن 78 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مارك سنو، مؤلف شارة مسلسل «إكس فايلز» الأميركي، أول من أمس، عن 78 عاماً في الولايات المتحدة، كما أعلن وكيل أعماله الذي لم يُحدّد ملابسات وفاته.
وإضافة إلى شارة «إكس فايلز»، ألّف مارك سنو موسيقى أكثر من 200 حلقة من المسلسل الأميركي الشهير الذي تدور قصته حول محققيْـن من مكتب التحقيقات الفيدرالي يعملان على قضايا غامضة تتعلق بظواهر خارقة للطبيعة.
وبدأ سنو تأليف الموسيقى للتلفزيون في أواخر سبعينات القرن الماضي. ورُشح 15 مرة لنيل جائزة إيمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App