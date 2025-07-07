الامارات | شركات طيران تلغي حجوزاتها في اليابان بسبب تنبؤات كاتبة قصص مانغا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت شركات طيران في اليابان عددا من رحلاتها بعد انخفاض المبيعات بسبب قصة مانجا من التسعينيات تنبأت بكارثة.

وكانت الفنانة والمؤلفة ريو تاتسوكي نشرت كتاب "واتاشي غا ميتا ميراي"، أي "المستقبل الذي رأيته"، عام 1999. تصف الكتاب بأنه يوميات أحلام، وتقول إنه مبني على أحلامها المسجلة.

وكان أول حلم لتاتسوكي عام 1991، عندما توفي في حلمها رجل ذا شخصية لامعة ومظهر لافت، قبل أشهر من وفاة فريدي ميركوري.

كما تضمن حلم آخر، سُجّل عام 1995، زلزالًا عنيفًا ضرب مدينة كوبي، مسقط رأس تاتسوكي. وفعلا في 17 يناير 1995، ضرب زلزال بقوة 6.9درجة المنطقة، ما أسفر عن مقتل 6000 شخص وتشريد 45 ألفًا. وفي تدوينة أخرى من عام 1991، كتبت تاتسوكي عن "كارثة هائلة" ستقع في مارس 2011. وبدا أن هذا التنبؤ ينذر بزلزال بقوة 9.1 درجة الذي سيُعرف لاحقًا باسم "زلزال شرق اليابان الكبير".

وأشار الكتاب، الذي أُعيد طبعه عام 2021، إلى كارثة حقيقية ستقع في 5 يوليو 2025.

ورغم أن تاتسوكي صرحت بأنها غير متأكدة من ارتباط هذا التاريخ بزلزال، ولكنها قالت أنها رأت البحر يغلي جنوب اليابان في حلم. وكان تفسيرها للحلم هو ثوران بركاني يُسبب دمارًا.

وسجلت اليابان أعلى مستوى سفر شهري على الإطلاق عند 3.9 مليون مسافر في أبريل 2025 قبل أن ينخفض ​​​​عدد الوافدين في مايو، وخاصة من هونج كونج، حيث أدت الخرافات حول توقعات المانجا إلى انخفاض بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، وفقًا لأحدث البيانات التي استشهدت بها Japan Today.

وإثر ذلك خفضت بعض شركات الطيران رحلاتها في ذلك التاريخ بسبب انخفاض الطلب، بينما قالت شركات أخرى، بما في ذلك الخطوط الجوية اليابانية وشركة أول نيبون إيروايز، إنها لم تشهد أي تغيير في الحجوزات.