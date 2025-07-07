الامارات | شاي النعناع.. فوائد صحية غير متوقعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتميز شاي النعناع بتأثيره المهدئ لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الغثيان والانتفاخ والإمساك في المعدة.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم في الشفاء في حالات مثل عدوى الأنفلونزا..

وأظهرت دراسة بريطانية حديثة أن تناول شاي النعناع له فوائد ملحوظة في تعزيز صحة الدماغ ووظائفه الإدراكية.

وأشارت مجلة "Nutritional Neuroscience" إلى أن العلماء البريطانيين وأثناء دراستهم لمعرفة تأثير النعناع على الصحة، أجروا تجارب شارك فيها 25 متطوعا، وتبين لهم أن شرب ما يعادل 200 ملل من منقوع النعناع يساعد على تنشيط عمل الدماغ وتحسن الذاكرة والانتباه ويعزز القدرات الإدراكية.

ونوه القائمون على الدراسة إلى أن المشاركين تم تقسيمهم إلى فئتين، فئة لم تعطى شاي النعناع، وفئة قدّم لها كأس من هذا المشروب، وبعد تناول المشروب بعشرين دقيقة تم إخضاعهم لبعض الاختبارات التي تتطلب ذاكرة وقدرات إدراكية، ولاحظوا أن الذين حصلوا على المشروب كان أداؤهم أفضل في الاختبارات، وخصوصا تلك التي تتطلب تذكر الكلمات والصور.

كما لاحظ العلماء أن الذين حصلوا على شاي النعناع رصد لديهم زيادة في تدفق الدم في القشرة الجبهية للدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن الوظائف التنفيذية.

لكن اللافت، بحسب الباحثين، أن التحسن في الأداء الإدراكي حدث بشكل مستقل عن التغيرات في الدورة الدموية، مما يشير إلى أن تأثير النعناع لا يعتمد فقط على تحسين إمداد الدماغ بالأكسجين.

ويرجح الباحثون أن يعود هذا الأثر إلى تفاعل الميثول (المركب النشط الرئيسي في النعناع) مع كيمياء الدماغ، بما في ذلك تعزيز فعالية الناقل العصبي "الأستيل كولين" الضروري لعمل الذاكرة.