الامارات | بعد غيابه عن عرس حفيده .. عادل إمام يظهر أخيراً في صورة عائلية (صورة)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رامي ومحمد، ابنا الفنان المصري عادل إمام، صورة للنجم الملقب بـ"الزعيم"، خلال احتفاله بزواج حفيده الذي يحمل اسمه.

ونشرت الصورة، أول من أمس، بعد يوم من حفل زفاف عادل إمام الحفيد، الذي حضره نجوم مصر الكبار وغاب عنه عادل إمام الجد.

وفي ظهور نادر للفنان المحبوب الذي يتجنب الأضواء منذ سنوات ظهر عادل إمام في الصورة يتوسط العروسين، مع عدد من أفراد عائلتيهما.

ولاقت الصورة، التي توثق لحظة عائلية مميزة، تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتمت مشاركتها ونقلها آلاف المرات.

وأقيم الزفاف الجمعة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في مصر.

وتأتي صورة عادل إمام صاحب الشعبية الجارفة في مصر والعالم العربي، بعد أسابيع من عيد ميلاده الخامس والثمانين، يوم 17 مايو الماضي، الذي اقتصر على عدد محدود من أفراد العائلة.