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الامارات | أول جمعية دولية لاستكشاف الفضاء العميق

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آنهوي (الصين) - وام 0 تبليغ

  • الامارات | أول جمعية دولية لاستكشاف الفضاء العميق 1/2
  • الامارات | أول جمعية دولية لاستكشاف الفضاء العميق 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أول جمعية دولية لاستكشاف الفضاء العميق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الصين خلال مؤتمر علمي عُقد، أول من أمس، في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي، تأسيس «الجمعية الدولية لاستكشاف الفضاء العميق»، لتصبح أول منظمة علمية دولية في البلاد تُعنى بهذا المجال.

وذكرت صحيفة «الشعب اليومية أونلاين» أن تأسيس الجمعية جاء بمبادرة من خمس جهات بحثية صينية وفرنسية، وبمشاركة 20 أكاديمياً صينياً و31 عالماً دولياً.

وقال كبير مصممي برنامج استكشاف القمر في الصين، «وو وي رن»، إن تأسيس الجمعية يُعد خطوة بالغة الأهمية لتعزيز التبادل والتعاون الدولي في قطاع الفضاء، ويشكل علامة فارقة في مسار الابتكار والتكامل العلمي العالمي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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