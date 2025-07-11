الامارات | مدينة فرنسية تطبّق حكم الإعدام بخلايا نحل عدائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المدعية العامة في مدينة أورلياك الفرنسية قرارها بإعدام خلايا النحل المسؤولة عن الهجوم العنيف، الذي وقع في وسط المدينة، الأحد الماضي، وأسفر عن إصابة 24 شخصاً، وذلك عقب انتهاء التحقيقات الجارية لتحديد أسباب هذا السلوك العدائي المفاجئ من الحشرات.

وفتحت السلطات القضائية تحقيقاً بتهمة التسبب عن غير عمد في إصابات، في محاولة لفهم ما الذي دفع النحل إلى مهاجمة المارة بشكل غير معهود، رغم أن الخلية كانت قائمة في الموقع نفسه بوسط المدينة منذ نحو 10 سنوات من دون تسجيل أي حوادث مشابهة.

وبحسب المدعية العامة، تم نقل خلايا النحل، التي يُقدّر أنها تحتوي على نحو 70 ألف نحلة، ولم تستبعد النيابة أي فرضية، مشيرة إلى أن فرضية هجوم محتمل من قبل «الدبور الآسيوي»، المعروف بعدائيته للنحل، تبقى مطروحة، لكنها أحد مسارات تحقيق عدة، خصوصاً أنه لم يتم العثور على أي أثر مباشر لهذه الحشرات حتى الآن.

ورجّح رئيس بلدية أورلياك، بيير ماثونييه، أن يكون النحل قد تصرّف بدافع الدفاع عن النفس، نتيجة تعرض الخلية لهجوم خارجي.

ويشارك في التحقيق خبراء من المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي (OFB)، فيما استقرت حالة اثنين من المصابين الثلاثة الذين دخلوا في حالة حرجة بعد تعرضهم لردود فعل تحسسية شديدة، في حين لاتزال حالة واحدة قيد المتابعة في العناية المركزة.