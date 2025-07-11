الامارات | زيت الأفوكادو في المطبخ .. طعم شهي وفوائد مذهلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُستخلص زيت الأفوكادو من لبّ ثمرة الأفوكادو الطازجة، حيث يتميز بلونه الأخضر الفاتح وقوامه الخفيف.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أميركا أن زيت الأفوكادو يتمتّع بقيمة غذائية عالية، سواء عند استخدامه في درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الباحثين عن بدائل طبيعية تدعم صحة الجسم.

وتشمل ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو ما يلي:

- 124 سعرة حرارية

- 10 غرامات من الدهون الأحادية غير المشبعة

- غرامان من الدهون المتعددة غير المشبعة

- غرامان من الدهون المشبعة

ويتمتّع زيت الأفوكادو ببعض الفوائد الصحيّة المحتملة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني " "Cleveland Clinicفي أميركا، من بينها:

تحسين ضغط الدم

يُعتقد أن حمض "الأوليك"، وهو أحد أهم أنواع الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الأفوكادو يُساعد في خفض ضغط الدم.

كمية جيّدة من فيتامين "هـ"

ويحتوي زيت الأفوكادو على مُضادّات أكسدة مهمة تحمي الجسم من الأمراض.

ويُعدّ فيتامين "هـ" أحد مُضادّات الأكسدة الرئيسية في زيت الأفوكادو، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أميركا.

مُضادّات أكسدة حيوية أخرى

يضم زيت الأفوكادو على مركبات أخرى ذات خصائص مُضادّة للأكسدة، من بينها "اللوتين"، الذي يُحسّن صحة العين والجلد والدماغ و"الفيتوستيرول" الذي يساعد في خفض معدل الكوليسترول السيء.

الأفوكادو في الطعام

أوضحت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأميركية (FDACS)، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ثمرة الأفوكادو تحتوي على أعلى نسبة بروتين مقارنة بأي فاكهة أخرى.

ويقوم العديد من الأشخاص بتضمينها في العديد من وصفات الطعام بسبب ثراء محتواها الغذائي.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تُضيف الأفوكادو إلى وجبة الفطور، أو تتناوله مع الخبز المحمّص، أو تقطعه لإضافته إلى السلطات.

,يمكن أيضًا أن تُضيف الأفوكادو كعصير طبيعي .