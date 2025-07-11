أسبوع الموضة في باريس بيومه الأخير.. صيحات جمالية تجمع بين الابتكار والحنين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 10:27 صباحاً - اختتم أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف وشتاء 2025 – 2026 فعالياته التي امتدت أربعة أيام متتالية، والتي حددت اتجاهات الموضة والجمال للموسم المقبل، بدءاً من الأزياء الراقية مروراً بصيحات المكياج وصولاً إلى موضة الشعر والأظافر.

لم تكن عروض أسبوع الهوت الكوتور في باريس عادية، بل شكلت لوحات فنية تعبق بالفخامة والرقي حيناً والغرابة والفرادة حيناً آخر؛ لتؤكد أن الموضة ليست ثابتة على الإطلاق، وإنما تتطور بين كل موسم وآخر حاملة معها للمرأة العصرية كل ما يجعل إطلالاتها الجمالية مبهرة ولافتة للأنظار.

وقد أعاد اليوم الرابع والأخير لأسبوع الموضة في باريس، مجموعة صيحات جمالية ستتربع على عرش الاتجاهات الجمالية لموسم خريف وشتاء 2025 – 2026، سنعرفك إليها من "الخليج 365".

الحواجب الريشية العريضة من إيليس

من عرض أردزاي ArdAzAei -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض دار إيليس Aelis، كانت الحواجب الريشية العريضة العنوان الأبرز للإطلالة الجمالية؛ إذ جاءت مرسومة بعناية لتحاكي شكل الريش الطبيعي المتناثر، ما أضفى على وجه العارضات طابعاً جريئاً وآسراً في آنٍ. اعتمدت الدار أسلوب تمشيط الشعيرات نحو الأعلى بشكل ناعم ومدروس، مع التركيز على إبقائها كثيفة وغير محددة بدقة؛ ما يعبر عن تحرر أنثوي واضح وروح فنية راقية.

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الأيلاينر الأسود المقلوب من أردزاي

من عرض أردزاي ArdAzAei -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في خطوة لافتة وخارجة على المألوف، قدمت دار أردزاي ArdAzAei رسمة الأيلاينر الأسود بأسلوب مقلوب، حيث تم رسم الخط الأسود على الجفن السفلي بدلاً من العلوي، وامتد ليشكل جناحاً حاداً نحو زاوية العين الخارجية. هذا الأسلوب أضاف بعداً درامياً للإطلالة، وجسد رؤية فنية جريئة تليق بالمرأة الواثقة الباحثة عن لفت الأنظار في كل مكان. وقد جاء المكياج العيني مفرغاً من الظلال؛ ما زاد من تأثير الأيلاينر وحدته.

الأظافر الزجاجية اللامعة من بيت دولارت

من عرض بيت دولارت Peet Dullaert -الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض بيت دولارت Peet Dullaert، خُطت ملامح أنثوية عصرية من خلال الأظافر الزجاجية اللامعة التي عكست الضوء ببريق أخَّاذ؛ فبدت وكأنها قطع كريستالية ناعمة تزين الأصابع. اختارت الدار تصميماً شفافاً مطعماً بلمعة خفيفة وطلاء يشبه قطرات الندى، ما منح الأظافر طابعاً ناعماً وراقياً يلائم الإطلالات الشتوية الراقية وحتى مناسبات السهرات.

أحمر الشفاه البرغندي الداكن اللامع والمخملي من إيليس

من عرض إيليس Aelis -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أحمر الشفاه البرغندي الداكن، كما رأيناه في عرض إيليس Aelis، كان نجم الإطلالة من دون منازع؛ فجاء لامعاً حيناً ومخملياً حيناً آخر، بالتدرجات الغنية التي تحاكي ألوان التوت الناضج، فبدت الشفاه ممتلئة، جذابة وفاخرة. وقد تميز هذا اللون بقوة حضوره حتى مع مكياج عيون ناعم جداً؛ ليصبح خياراً مثالياً للمرأة التي تبحث عن لمسة دراماتيكية راقية في فصل الشتاء.

الحواجب الطبيعية المتدرجة من بيت دولارت

من عرض بيت دولارت Peet Dullaert -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



من جديد، أكدت بيت دولارت Peet Dullaert أن الحاجب الطبيعي لا يزال صيحة لا غنى عنها؛ إذ اعتمدت رسمة الحواجب المتدرجة التي تبدأ بخفة في مقدمة الحاجب وتشتد تدريجياً نحو الذيل. هذا الأسلوب عزز توازن ملامح الوجه، وجسد جمال الحاجب الحقيقي من دون أي مبالغة في التحديد أو التلوين. وتم تنفيذه بمنتجات خفيفة القوام تشبه الجل الملون، ما زاد من نعومة الإطلالة وواقعيتها.

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مكياج ذهبي نحتي بأسلوب مستقبلي من رامي العلي

من عرض رامي العلي Rami Al Ali- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض المصمم رامي العلي، كانت العيون هي التركيز الأساسي للإطلالة الجمالية، حيث اختار مكياجاً بتدرجات الذهب المعدني، نُفذ بأسلوب هندسي منحوت يمتد بخط عريض ومجنّح فوق الجفن العلوي ليضفي نظرة مستقبلية آسرة. التدرج الذهبي اللافت عكس الضوء بانسيابية، وجاء مطفياً عند الأطراف وأكثر لمعاناً عند الوسط، ما أضفى عمقاً ثلاثي الأبعاد إلى المكياج. وقد تميّزت البشرة بخلفية ناعمة وندية، مع لمسات خفيفة من الإشراق على الوجنتين، وشفاه وردية شبه لامعة لتعزيز التوازن في الإطلالة. هذا المكياج، وإن بدا جريئاً في تصميمه، إلا أنه حمل في تفاصيله لغة أنثوية رقيقة تعبّر عن أناقة عصرية متجددة.

تسريحة مشدودة مزينة بقبعة المضيفات الكلاسيكية من تشوشينغ

من عرض تشوشينغ Chocheng -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تميز عرض تشوشينغ Chocheng في اليوم الأخير من أسبوع الهوت كوتور بلمسة فنية كلاسيكية مستوحاة من أزياء الستينيات، حيث جاءت الإطلالة الجمالية متناغمة إلى أقصى حد بين الشعر والقبعة والمكياج؛ فقد اختارت الدار تسريحة شعر مشدودة بإتقان إلى الخلف ومربوطة على شكل كعكة منخفضة وضيقة عند مؤخرة الرأس، ما أضفى أناقة ملكية على العارضات.

لكن اللافت كان القبعة ذات التصميم الهندسي الأحمر القرمزي المصنوعة من قماش مخملي صلب، التي جاءت بستايل فني نحتي يذكر بقبعات المضيفات الكلاسيكيات، وقد وُضعت بزوايا دقيقة لتأطير الوجه بإتقان.

الهوت كوتور الباريسي يختتم أسبوعه بجرعة فنية وعودة للأصول

بهذا الزخم من التفاصيل الجمالية التي تباينت بين الحواجب الكثيفة والشفاه القوية والأظافر المتلألئة والتسريحات الهندسية، اختُتم أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم خريف وشتاء 2025 – 2026، مؤكداً أن الجمال ليس مجرد زينة، بل لغة تعبير متحررة من القواعد.

وقد جمعت عروض اليوم الأخير بين الابتكار والحنين، بين الحداثة والنوستالجيا، مقدمة للمرأة معالم إطلالات تُمكنها من استحضار الأناقة الكلاسيكية أو تبني أفكار جمالية خارجة على المألوف، وكل ذلك بثقة وأناقة وحرية؛ فالموسم المقبل لا يعِد بتكرار ما مضى، بل بدفع المرأة إلى إعادة اكتشاف جمالها بأسلوبها الخاص، سواء عبر حاجبين يشبهان الريش، أو قبعة تروي قصة حقبة، أو لون شفاه يختزل الحضور والهوية.