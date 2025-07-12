الامارات | الظاهرة المثيرة للاستغراب .. لماذا صار لاعبو كرة القدم يثقبون جواربهم ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات مشهد لاعبي كرة القدم وهم يرتدون جوارب بها ثقوب مألوفا في المباريات حول العالم، لكن هذه الظاهرة برزت بشكل لافت ومثير للفضول خلال كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

وعادة ما تلتقط كاميرات التلفزيون هذه الثقوب، ويسارع بعض المشجعين للسخرية من اللاعبين الذين يرتدون جوارب مثقوبة. ومع ذلك، هناك سبب وجيه جدا وراء قيام اللاعبين بذلك، حيث يسعون للحصول على أفضلية طفيفة على خصومهم.

فلماذا يثقب اللاعبون جواربهم أثناء المباريات؟

يلجأ اللاعبون غالبا إلى ثقب جواربهم لتقليل الضغط على عضلات الساق (السمانة)، والتي يمكن أن تتأثر بالشد الناتج عن الجوارب الرياضية الضيقة. فإذا كان لدى اللاعب عضلات ساق بارزة، فإن الجوارب الضيقة يمكن أن تكون مقيدة وتسبب مشاكل في تدفق الدم والدورة الدموية والتهوية.

لذلك، يقص اللاعبون ثقوبا في جواربهم في محاولة لمنح أنفسهم أفضلية طفيفة ضد خصومهم، وأيضا لتجنب أي إصابات محتملة مثل التقلصات العضلية وشد الساق.

من هم أبرز اللاعبين الذين يقصون ثقوبا في جواربهم؟

انتشر هذا الاتجاه بين عدد من أكبر الأسماء في عالم كرة القدم ومن بينهم النجم البرازيلي نيمار.

ومن بين أبرز اللاعبين الذين ظهروا بهذه الظاهرة خلال منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، كان الإنجليزي جود بيلينغهام نجم خط وسط ريال مدريد، والبرتغالي بيدرو نيتو، جناح تشيلسي، حيث لوحظ وجود ثقوب في جواربهما خلال المباريات.

وهذه الممارسة، على الرغم من غرابتها للبعض، تعكس سعي اللاعبين الدائم لتحسين أدائهم البدني وتجنب الإصابات، حتى لو تطلب الأمر تعديلات غير تقليدية على أزيائهم.