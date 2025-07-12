أبرز صيحات المكياج التي أطلقها أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025-2026

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 02:49 مساءً - خلال أربعة أيام من الخيال والابتكار الفني، قدّمت دور الأزياء العالمية المشاركة في أسبوع الهوت كوتور في باريس لخريف وشتاء 2025-2026 رؤى جمالية لافتة، ارتقت بأساليب المكياج إلى مستوى فني متقدّم يواكب مفاهيم الجمال الحديثة. من البشرة المتوهجة التي تجسّد مفهوم "الوجه المضيء من الداخل"، إلى مكياج العيون السموكي غير التقليدي، مروراً بـألوان الشفاه التي تراوحت بين النيود الطبيعي، والبرغندي الجريء، لم تكن اللمسات الجمالية مجرّد تفاصيل، بل جزءاً أساسياً من السرد البصري الراقي لكل عرض. وبينما حافظت بعض الدور على رصانتها الكلاسيكية، تجرّأت أخرى على كسر القواعد الجمالية، فابتكرت رسومات هندسية لافتة على الجفون، وأدخلت تأثيرات لونية مستوحاة من الفن التجريدي المعاصر، ليصبح المكياج أداة تعبير حقيقية عن قوّة المرأة وتفرّدها في موسم خريف وشتاء 2025-2026.

في هذا السياق، تأخذك "الخليج 365" بجولة على أبرز صيحات المكياج خلال الأيام الأربعة الأولى من أسبوع الهوت كوتور في باريس لخريف وشتاء 2025-2026، لا سيما لجهة الألوان والأساليب التي تحاكي كل الأذواق وتترجم مزاج الموسم.

اليوم الأول من أسبوع الهوت كوتور في باريس.. صيحات مكياج نقية ومشرقة

تحوّلت منصّات العروض في اليوم الأول من أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم خريف وشتاء 2025-2026، إلى مشهد جمالي غنيّ بالأضداد المتناغمة. من البلاش الزهري المشرق بأسلوب دراماتيكي مستوحى من روح الثمانينيات، إلى إشراقة البشرة الزجاجية النديّة التي تجسّد النقاء وصولاً إلى الأيلاينر الكلاسيكي. صيحات هذا اليوم أعادت رسم معايير المكياج الشتوي، لتؤكّد أن التوهّج الطبيعي، والألوان الهادئة أو القوية ليست مجرد خيارات جمالية، بل لغة تعبّر عن ذات المرأة، ومزاجها، وحضورها المتفرّد.

البلاش الزهري المشرق يعيد وهج الثمانينيات

من عرض جولي دي ليبران Julie De Libran- الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

في اليوم الأول من أسبوع الهوت كوتور في باريس لخريف وشنتاء 2025-2026، برزت صيحة البلاش الوردي المشرق في عرض جولي دي ليبران Julie de Libran، مقرونة بمكياج بشرة ناعم ومشرق. ارتكزت هذه الصيحة على تطبيق البلاش الزهري القوي بأسلوب دراماتيكي يمتد من الوجنتين حتى الصدغين، مستوحى روح الثمانينيات ولكن برؤية ناعمة وعصرية.

البشرة الزجاجية تتألّق على صيحات المكياج في أسبوع الهوت كوتور

من عرض راهول ميشرا Rahul Mishra- الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار راهول ميشرا Rahul Mihra خلال اليوم الأول من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لخريف وشتاء 2025-2026، برزت صيحة "البشرة الزجاجية" بتوهّجها اللافت كخيار جمالي يجمع بين النقاء والعصرية، حيث غلّفت الإشراقة النديّة ملامح العارضات بشكل يمنح الوجه بعداً من الحيوية والصفاء. تميّزت البشرة بإضاءة داخلية خفيفة، من دون تغطية كثيفة، فبدت مرآة عاكسة للصحة والنضارة. أما مكياج العيون فبدا عارياً، وأحمر الشفاه النيود، ما ركّز على ملمس البشرة المضيء والانعكاسات الطبيعية على الجبين وعظام الخدّين وجسر الأنف.

الأيلاينر الرفيع يحتفي بالأنوثة الخالدة في أسبوع الهوت كوتور

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph- الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

في اليوم الأول من أسبوع الهوت كوتور الباريسي، قدّمت دار تمارا رالف Tamara Ralph رؤية جمالية راقية تُجسّد الأنوثة الكلاسيكية بتفاصيل عصرية. تميّز المكياج بتركيز واضح على البشرة المتوهّجة بتقنية الإشراق الداخلي، مع لمسة خفيفة من البلاش الوردي على الوجنتين أضفت دفئاً أنثوياً آسراً. أمّا العيون، فزُيّنت بخط ألاينر كلاسيكي مائل نحو الخارج بأسلوب جناح ناعم، زاد من سعة النظرة من دون مبالغة. بينما أتت الشفاه، بلون نيود وردي مطفأ يعكس رقّة الطلّة ويُكمّل الهويّة الجمالية الحالمة للعرض.

اليوم الثاني من أسبوع الهوت كوتور في باريس.. عودة إلى المكياج الناعم والمشرق

برز المكياج الناعم والمشرق، كقاسم مشترك بين عدة عروض في اليوم الثاني من العروض ، حيث طغى التركيز على البشرة الطبيعية الصافية والإشراقة الهادئة. فبدلاً من التغطية الكثيفة، اتجهت العلامات إلى المكياج النيود مع لمسة متوهجة للبشرة، ما يمنح الإطلالة إشراقة صحية ومتوهجة.

مكياج نيود أنيق

من عرض شانيل Chanel - الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار شانيل Chanel خلال اليوم الثاني من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لخريف وشتاء 2025-2026، أطلّت العارضات بمكياج نيود يعكس روح الدار العريقة. تميّز المكياج بلون بشرة موحّد ومخملي، من دون أثر لأي تغطية ثقيلة، فيما أُضيفت لمسة وردية خفيفة على الوجنتين لتعكس نضارة طبيعية أشبه باحمرار الخدود. بينما أتت العيون ناعمة، خالية من الظلال، مع لمسة ماسكرا خفيفة لتحديد الرموش برقيّ، أما الشفاه فبدت ملساء، ملوّنة بدرجة نيود مطفأة تكاد تندمج مع لون البشرة. هذا المكياج النيود الذي قدّمته دار شانيل لا يهدف فقط إلى تعزيز الجمال الطبيعي، بل يدعو كل امرأة إلى العودة إلى ذاتها، إلى جمالها البسيط.

مكياج البشرة المشرقة يسيطر على الساحة الجمالية

من عرض آشي Ashi - الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

لا يزال مكياج البشرة المشرقة، مسيطراً على الساحة الجمالية لهذا الموسم، وهذا ما كان لافتاً في عرض دار "آشي " Ashi في اليوم الثاني من أسبوع الهوت كوتور في باريس لخريف وشتاء 2025-2026، حيث تزينت العارضات بجمال البشرة الطبيعية المتوهجة، من خلال مكياج يرتكز على الإشراق الداخلي والهايلايتر الناعم الموزع عند أعلى الخدين وجسر الأنف وزوايا العين. بدا المكياج شبه غير مرئي، لكنه مليء بالحياة، مع شفاه مات باللون النيود الطبيعي.

اليوم الثالث من أسبوع الهوت كوتور في باريس.. صيحات مكياج تترجم الأنوثة المتمردة

في ثالث أيام أسبوع الهوت كوتور في باريس2025-2026، لم تكن صيحات المكياج مجرّد تفاصيل مرافقة للأزياء، بل جاءت لتعيد ابتكار مفاهيم الجمال التقليدي. بين الكحل الغرافيكي الممدود والبلاش الزهري المشرق، والشفاه التوتية الداكنة التي منحت إطلالات "إيليس"، لمسة درامية راقية، مروراً بالإشراقة الهادئة، ووصولاً إلى العيون السموكي الجريئة والشفاه اللامعة في عرض فيكتور أند رولف، تنوّعت الصيحات الجمالية، لتجعل المكياج أداة للتعبير الحرّ عن الذات.

الأيلاينر الغرافيكي والبلاش الزهري القوي

من عرض أردازاي Ardazaei - الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار أردازاي ArdAzAe خلال اليوم الثالث من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لخريف وشتاء 2025-2026، برزت صيحة الكحل الغرافيكي، المرسوم بدقة تحت خط الرمش السفلي، بأسلوب ممدود ومستقل عن الجفن، ما يضفي على النظرة طابعاً لافتاً. هذه الصيحة، أتت متوازية مع بلاش زهري مشرق، موزّع بسخاء على تفاحتي الخدين حتى حدود الصدغين، ما منح الوجه دفئاً طفولياً يتناقض مع حدّة العينين، ويعيد صياغة مفهوم التوازن في المكياج. هذا التلاعب الذكي بين الحدة والنعومة، جعل من هذا المكياج بياناً جمالياً معاصراً يجسد الجرأة في موسم شتوي غني بالابتكار الفني.

أحمر الشفاه التوتي الداكن.. صيحة لا تبطل

من عرض إيليس Aelis - الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

خلال اليوم الثالث من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لموسم خريف وشتاء 2025-2026، احتلّ أحمر الشفاه التوتي الداكن الصدارة، لا سيما في عرض دار "إيليس" Aelis، حيث تميّزت العارضات بشفاه مرسومة بدقة مذهلة، بتدرجات التوتي العميق، ما أضفى على الإطلالة طابعاً درامياً آسراً لا يخلو من الرقي والأنوثة. بينما جاء المكياج بسيطاً، ببشرة نيود ناعمة، وعينين محددتين بالكاد، للسماح للشفاه بأن تكون العنصر المحوري للإطلالة.

أحمر الشفاه التوتي.. عودة الكلاسيكية الجريئة إلى الواجهة

من عرض زهير مراد Zuhair Murad - الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

قدّم عرض دار زهير مراد Zuhair Murad في اليوم الثالث من أسبوع الهوت كوتور في باريس لخريف وشتاء 2025-2026 بان يخطف الأنظار، صيحة جمالية تنضح بالرقيّ والهدوء، تُجسّد مفهوم "الجمال الطبيعي المعزّز"، حيث جاءت البشرة بمظهر مشرق وخالٍ من الشوائب، وكأنها مضاءة من الداخل، بينما تزيّنت العينان بلمسات خفيفة من الظلال الترابية الناعمة، لتعزيز النظرة من دون أي مبالغة. أما الشفاه، فحملت لوناً وردياً ناعمًا بتأثير شبه مطفأ، منحها ملمساً أنيقاً يعكس الأنوثة الراقية. هذا المكياج الهادئ، المُتقن بخفّة، يقدّم خياراً مثالياً لإطلالات الموسم البارد، حيث تتلاقى النضارة مع دفء الأنوثة الكلاسيكية، في أسلوب يحاكي الجمال المتجدّد بكل أناقته.

مكياج سموكي قوي وشفاه لامعة

من عرض فيكتور أند رولف Viktor e Rolf- الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض فيكتور أند رولف Viktor & Rolf , تصدّرت صيحة المكياج السموكي القوي مع الشفاه اللامعة المشهد الجمالي في عرض دار فيكتور أند رولف خلال اليوم الثالث من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لخريف وشتاء 2025-2026. فقد برزت العارضات بعيون سموكي كثيفة تغلّف الجفون بظلال رمادية مشبعة تمتد حتى ما فوق عظمة الحاجب، ما يمنح النظرة بعداً درامياً آسراً لا يخلو من الغموض والتفرّد. لكن التميّز لم يقف عند العيون، بل اكتملت الصورة الجمالية بـشفاه مزينة باللون الأحمر اللامع، في توليفة توازن بين القوة والأنوثة بطريقة عصرية غير تقليدية. هذا المكياج يعكس شخصية المرأة الجريئة التي لا تخشى كسر القواعد.

في اليوم الرابع من أسبوع الهوت كوتور في باريس.. صيحات مكياج تستحضر الماضي

في اليوم الرابع من عروض الهوت كوتور في باريس لخريف وشتاء 2025-2026، تحوّلت منصّات العروض إلى مشهد جمالي غنيّ بالأضداد المتناغمة. فقد برزت صيحات مكياج تستحضر الماضي بلمسة معاصرة وتحتفي بأنوثة ناعمة لا تخلو من الجرأة. من البلاش الزهري المشرق بأسلوب دراماتيكي مستوحى من روح الثمانينيات إلى إشراقة البشرة الزجاجية النديّة التي تجسّد النقاء، مروراً بالأيلاينر الكلاسيكي الذي احتفى بالأنوثة الراقية. صيحات هذا اليوم أعادت رسم معايير المكياج الشتوي، لتؤكّد أن الإشراق، والتوهّج الطبيعي، والألوان الهادئة أو القوية ليست مجرد خيارات جمالية، بل لغة تعبّر عن شخصية المرأة، وحضورها المتفرّد.

صيحة أحمر الشفاه الداكن

من عرض تشوتشنغ Chocheng - الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

قدّمت دار شوتشنغ Chocheng، الأنظار في اليوم الرابع من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لموسم خريف وشتاء 2025-2026، جمالية آسرة ارتكزت على أحمر الشفاه القاني بأسلوب كلاسيكي مفعم بالفخامة، برزت الشفاه بلونٍ برغندي مخمليّ، محددة بدقّة، ومفعّلة بتأثير مات خالٍ من اللمعان، لتمنح الوجه حضوراً آسراً ومتكاملاً مع البساطة النقية لباقي المكياج. هذه الصيحة تعيدنا إلى جماليات الزمن الهوليوودي، لكن بحلّة عصرية تؤكد أن الشفاه الجريئة لا يمكن الاستغناء عنها في المكياج الشتوي.

صيحة الظلال الذهبية

من عرض رامي العلي Rami Al Ali- الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

لفتتنا أيضاً إشراقة أنثوية لافتة في عرض رامي العلي Rami Al Ali خلال اليوم الرابع من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لموسم خريف وشتاء 2025-2026، فلم يكن المكياج مجرّد لمسة تجميلية، بل لوحة ناعمة تنبض بالفخامة والأنوثة. فقد برزت صيحة الظلال الذهبية، بأسلوب خفيف وشفّاف، يعكس النور عند كل حركة. لون الذهب بدا هادئاً، بعيداً عن المبالغة، ليحاكي فخامة الأزياء وتفاصيلها الدقيقة، ويُبرز جمال العينين بنعومة متقنة. بينما أتى مكياج البشرة مشرقاً بنضارة طبيعية، يعكس فلسفة الجمال النقي، حيث امتزجت تقنيات التوهّج الناعم مع لمسات خفيفة من الإضاءة عند عظام الخدود وجسر الأنف.

أما ظلال العيون الذهبية، فكانت بمثابة توقيع بصري راقٍ، وُزّعت بدقّة على الجفن المتحرّك بأسلوب خفيف وشفّاف، يعكس النور عند كل حركة. لون الذهب بدا هادئاً، بعيداً عن المبالغة، ليحاكي فخامة الأزياء وتفاصيلها الدقيقة، ويُبرز جمال العينين بنعومة متقنة.

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صيحة الحواجب الهندسية

من عرص بيت دولارت Peet Dullaert- الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

في اليوم الرابع من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لموسم خريف وشتاء 2025-2026، كسرت دار بيت دولارت Peet Dullaert قواعد الجمال التقليدية بأسلوب مفاهيمي لافت، قدّم الحواجب كعنصر فني بحدّ ذاته. فقد برزت العارضات بصيحة الحواجب المزدوجة، حيث رُسم خط حاجب ثانٍ أعلى الحاجب الطبيعي، بأسلوب دقيق وشبه شفاف، ما منح الوجه بعداً بصرياً فريداً. هذه الصيحة تفتح باباً جديداً أمام المرأة العصرية لتعبّر عن ذاتها بملامح أكثر جرأة وحرية، حيث يتحوّل الحاجب من إطار بسيط للعين إلى عنصر يروي سردية جمالية جريئة. وقد أتى هذا الابتكار الجمالي متناغماً مع بشرة نقيّة طبيعية، وشفاه وردية خافتة، ما أفسح المجال للحواجب لتلعب دور البطولة في هذه الإطلالة الفنية.