الامارات | للمرة الثانية ..أم مصرية تلد داخل سيارة الإسعاف على يد نفس المسعف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت سيدة مولودها الثاني داخل سيارة إسعاف للمرة الثانية وعلى يد نفس المسعف بمحافظة قنا المصرية.

البداية جاءت عبر نداء جهاز اللاسلكي لسيارة الإسعاف كود 3233 تمركز قرية خزام بمحافظة قنا، بإشارة لاسلكية مقتضبة حملت كلمات بسيطة "حالة ولادة بقرية العقب" وفي غضون ثوانٍ، كانت سيارة الإسعاف تشق غمار الطريق صوب موقع الاستغاثة.

وتوجه المسعف الشاذلي محمد أحمد، وفني قيادة عمار محمد يوسف، وفور اقترابه من العنوان بدأ يسترجع الكواليس التي سبق أن مر بها منذ عام، لسيدة في نفس القرية ساقه القدر لكي يساعدها على وضع مولودها الأول، وبالرغم من تشابه الأحداث، إلا أن المسعف الشاذلي محمد كان على يقين باستحالة تكرار نفس الموقف بكافة كواليسه.

ومع اقترابه من العنوان الذي حملته الاستغاثة، أيقن الشاذلي محمد أن الاستغاثة صادرة من ذات العنوان الذي شهد الواقعة الأولى منذ عام.

ووضعت السيدة مولودها الثاني، وقام الشاذلي بقطع الحبل السري، وبتجفيف وتحفيز الطفل، ومتابعة علاماته الحيوية، وأصر على اصطحاب الأم ومولودها إلى مستشفى قوص المركزي.