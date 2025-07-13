لايف ستايل

الامارات | سجين فرنسي يهرب من الحبس في حقيبة نزيل آخر أنهى محكوميته

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | سجين فرنسي يهرب من الحبس في حقيبة نزيل آخر أنهى محكوميته 1/2
  • الامارات | سجين فرنسي يهرب من الحبس في حقيبة نزيل آخر أنهى محكوميته 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سجين فرنسي يهرب من الحبس في حقيبة نزيل آخر أنهى محكوميته والان نبدء بالتفاصيل


الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة السجون الفرنسية السبت فتح تحقيق بعد هروب سجين من خلال الاختباء في حقيبة نزيل آخر أثناء مغادرته السجن بعد قضاء عقوبته.

ويبلغ السجين الفار من العمر 20 عاما وهرب من سجن كورباس قرب ليون في جنوب شرق فرنسا الجمعة، وفق ما ذكرت قناة "بي إف إم تي في".

وقالت إدارة السجن في بيان لوكالة فرانس برس إن السجين كان يقضي عدة محكوميات.

وجاء في البيان أنه "استغل الإفراج عن نزيل آخر في نفس الزنزانة للاختباء داخل أمتعته والخروج".
وقال مصدر مطّلع لوكالة فرانس برس إن السجين الهارب كان يخضع للتحقيق أيضا في قضية مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وأضافت إدارة السجون أن تحقيقا داخليا يجري حاليا، وأن النيابة العامة في ليون فتحت تحقيقا منفصلا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا