أكسسوارات زينت تسريحات الشعر في أسبوع الموضة في باريس.. كل قطعة تروي قصة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 10:19 صباحاً - خلال الأيام الأربعة لأسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025 – 2025، لم تقتصر الصيحات الجمالية التي تم إطلاقها على الأزياء الراقية والمكياج وتسريحات الشعر، وإنما كانت لأكسسوارات الشعر حصة كبيرة ضمن عروض الأزياء، حيث أولتها الدور العالمية أهمية كبيرة تؤكد أن موضة أكسسوارات تعود بقوة خلال الموسم المقبل لتزين تسريحات الشعر، المرفوعة منها والمنسدلة، بطرق مختلفة، عصرية ومتفردة، وقد أتت في مجملها مميزة ومتفردة، بدءاً بقبعات الشعر بأشكالها المحتلفة، مروراً بأكسسوارات الدانتيل الشفافة، وصولاً إلى الأكسسوارات المرصعة والمعدنية الفاخرة.

في التالي، نأخذك في جولة إلى أبرز أكسسوارات الشعر التي أُطلقت خلال عروض أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم خريف وشتاء 2025-2026.

قبعة البيريه بأسلوب أرماني بريفيه

من عرض أرماني بريفيه Armani Prive -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض أرماني بريفيه Armani Privé، حضرت قبعة البيريه الفرنسية الأيقونية بقوة، مصنوعة من خامات فاخرة ومثبتة بدقة فوق تسريحات شعر مشدودة بعناية. هذا التنسيق منح العارضات طابعاً راقياً يمزج بين الكلاسيكية الباريسية والحداثة الجمالية، خصوصاً مع الشعر المصقول والمثبت عند الرأس.

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دانتيل شفاف يغمر الشعر من توقيع جورج شقرا

من عرض جورج شقرا Georges Chakra -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



جورج شقرا Georges Chakra قدَّم واحدة من أكثر الإطلالات الشفافة أنوثةً، عبر أكسسوار دانتيل ناعم يغمر الوجه بدايةً ليغمر جوانب الشعر المرفوع إلى الخلف بأسلوب ناعم ومتدرج؛ ما أضفى لمسة من الغموض والنعومة في آنٍ. بدا الأكسسوار وكأنه امتداد طبيعي لفستان الهوت كوتور؛ ليعكس تماهي الأزياء مع التفاصيل الجمالية.

وشاحات الشعر الفاخرة من دار فان كمب

من عرض فان دير كمب Van Der Kemp -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض من فان دير كمب Van der Kemp، غطَّت وشاحات حريرية أنيقة كامل الشعر، بأسلوب مستوحى من الأناقة الإيطالية القديمة. جاءت هذه الأوشحة بوصفها أكسسواراً لافتاً يُبرز الملامح ويمنح الإطلالة بعداً فنياً خاصاً، ولا سيما حين اقترنت بشعر مفرود ومسحوب إلى الخلف؛ ما خلق توازناً بين الانسيابية والرقي.

البوندانا المعدنية الذهبية الثلاثية من فان دير كمب

من عرض فان دير كمب Van Der Kemp -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أيضاً من فان دير كمب Van der Kemp، برزت البوندانا المعدنية بتصميمها الذهبي الثلاثي، وقد ثُبتت بأسلوب ناعم فوق الشعر المنسدل. أكسسوار الشعر هذا قدَّم قراءة معاصرة للبريق، بعيداً عن البهرجة؛ ليرتقي بالإطلالة إلى مستوى من الفخامة الهادئة، ويعكس روح الموسم الشتوي بدفء لونه وتألقه.

سلاسل الكريستال المتدلِّية من ستيفان رولاند

من عرض ستيفان رولاند Stephane Rolland -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض ستيفان رولاند Stéphane Rolland، غمرت سلاسل كريستالية ناعمة الشعر من الأمام إلى الخلف، بأسلوب درامي مميَّز، فوق تسريحة الشينيون المشدودة والضخمة. بدت هذه السلاسل كأنها تيَّارات ضوء تزيِّن الرأس، ومنحت العارضات هالة ملوكية آسرة تأسر العيون منذ اللحظة الأولى.

الشرائط الناعمة من عرض يانينا

من عرض يانينا Yanina -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أما يانيناYanina فقدَّمت أكسسوارات شعر قماشية بأسلوب فيونكات سوداء صغيرة، زيَّنت تسريحات الكعكة المنخفضة المصقولة. هذه التفاصيل البسيطة أعادت إلى الواجهة جمال الأنوثة الكلاسيكية، وأبرزت توازن الأناقة بين الهدوء والرومانسية.

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أكسسوارات خرزية مستوحاة من الجمال الهندي

من عرض جولي دو ليبران Julie De Libran -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



جولي دي لبيران Julie de Libran اختارت تقديم أكسسوارات خرزية مرهفة مستوحاة من الأسلوب الهندي، تم تثبيتها في منتصف الغرة. وقد رافقت هذه الأكسسوارات تسريحات شعر ناعمة بأسلوب ذيل الحصان المنخفض مع الغرة الفوضوية المنسدلة على جانبي الوجه، لتولِّد إحساساً بالفخامة الشرقية والروح الحرة في آنٍ.

كيف تعتمدين صيحات أكسسوارات الشعر من المنصات إلى إطلالاتك الجمالية؟

من عرض جولي دو ليبران Julie De Libran -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



على الرغم من فخامتها في عروض الهوت كوتور؛ تبقى أكسسوارات الشعر صيحة قابلة للتكيُّف مع الإطلالات اليومية وخلال المناسبات بأسلوب عصري وسهل، فمثلاً، يمكنك اعتماد قبعة البيريه مع تسريحة ناعمة وشعر منسدل لإطلالة صباحية أنيقة بلمسة فرنسية. أما الشرائط القماشية؛ فيمكن تنسيقها مع تسريحة ذيل الحصان أو الكعكة المنخفضة للعمل أو اللقاءات الاجتماعية، بينما تمنحك السلاسل الناعمة أو الدانتيل الشفاف لمسة مسائية راقية في السهرات والمناسبات.

يكفي أن تختاري الأكسسوار المناسب لشخصيتك ونمطك اليومي، وتنسقيه مع تسريحة بسيطة؛ لتمنحي إطلالتك بُعداً فنياً يعكس ذوقك ويُشعرك بالتميُّز في كل لحظة.

أكسسوارات الشعر.. توقيع الأنوثة المتجدِّدة

من عرض آشي Ashi -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



قد تكون أكسسوارات الشعر هذا الموسم مجرد تفصيل، لكن في أسبوع الموضة في باريس، تحوَّلت إلى توقيعات جمالية تعبِّر عن هوية كل دار وكل امرأة في آنٍ. من القبعات الفاخرة إلى السلاسل اللامعة والدانتيل الشفاف، كل قطعة روت قِصَّة، وأضافت بُعداً جمالياً لا يمكن تجاهله. ولا شك أن هذه الصيحة ستكون حاضرة بقوة في إطلالات الموسم المقبل، لكل من تبحث عن لمسة أنثوية تعبِّر عنها من دون كلام.