الامارات | ترامب يهدد بسحب الجنسية من مذيعة شهيرة: "سمينة جداً وتشكل تهديداً للبشرية" !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "يفكر جديا" في سحب جنسية الممثلة الأمريكية روزي أودونيل، مشيرا إلى أنها تشكل تهديدا للبشرية ولا تخدم مصلحة البلاد.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على موقع "تروث سوشيال": "بما أن روزي أودونيل لا تخدم مصالح بلدنا العظيم، فإنني أفكر جديا في سحب جنسيتها".

وأضاف: "إنها تشكل تهديدا للبشرية، ويجب أن تبقى في إيرلندا الرائعة، إن أرادوا ذلك".

ويشير العديد من خبراء القانون إلى أنه لا يحق للرئيس إلغاء جنسية أي شخص مولود في الولايات المتحدة، كما ينص التعديل الرابع عشر للدستور على أن "جميع المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون للولايات المتحدة ومواطنو الولاية التي يقيمون فيها، ولا يجوز لأي ولاية سن أو إنفاذ أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة".

ويعود خلاف ترامب مع روزي، عندما كانت لا تزال مقدمة برنامج "ذا فيو" بسبب انتقاداتها له، من جانبه، رد ترامب بعبارات قاسية، واصفا أودونيل بأنها "سمينة جدا" و"امرأة خارجة عن السيطرة"، وهدد بمقاضاتها.

وتعتبر أودونيل من أشد معادي ترامب، ونقلت عائلتها إلى إيرلندا في وقت سابق من هذا العام، وقالت في فيديو على مواقع التواصل: "عندما يصبح الوضع آمنا لجميع المواطنين في أمريكا ويتمتعون بحقوق متساوية، عندها سنفكر في العودة".

وواصلت أودونيل انتقاد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ترامب "عرّض هذا البلد للخطر بقراراته "الفظيعة".

كما أشارت إلى أن "تخفيضات ميزانية هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أدت إلى وفيات خلال الفيضانات المفاجئة في تكساس، وهذه هي النتائج التي سنراها يوميا".

والممثلة الكوميدية روزي أودونيل، مولودة في نيويورك وعمرها 62 عاما، ونالت الشهرة في الولايات المتحدة من خلال تقديمها برنامج "روزي أودونيل شو" وبرنامج "ذا فيو"، كما فازت من قبل بجائزة إيمي.

وأعلنت أنها هاجرت إلى إيرلندا بسبب الوضع السياسي في الولايات المتحدة، بعد تولي ترامب الرئاسة.

وقالت: "رغم أنني لم أكن أتوقع أبدا أن أنتقل للعيش في دولة أخرى، فإن هذا هو ما قررت أنه الأفضل بالنسبة لي ولابني البالغ من العمر 12 عاما".

كما أوضحت أنها شعرت بالأسى بسبب المناخ السياسي في الولايات المتحدة، وانتقلت إلى إيرلندا يوم 15 يناير الماضي، قبل أيام قليلة من تنصيب ترامب رئيسا للمرة الثانية.



