الامارات | أين توجد سلة المهملات المخفية في واتساب ؟ كبسة " Delete" لا تكفي لمسح رسائلك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع التزايد المستمر في تبادل الرسائل والصور والمستندات عبر واتساب، أصبحت إدارة التخزين تحديًا يوميًا للعديد من المستخدمين.

ورغم أن التطبيق لا يوفّر سلة مهملات ظاهرة، فإن أجهزة أندرويد تحتوي على موقع مخفي يُخزّن فيه محتوى الوسائط المتعددة المُرسل والمستلم.

ولكن أين توجد سلة المهملات المخفية في واتساب؟

بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري، فإنه للوصول إلى هذه الملفات، تحتاج إلى استخدام مدير الملفات على هاتفك، ثم الانتقال إلى المسار التالي في الذاكرة الداخلية: "Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media".

وفي هذا المجلد، ستجد تصنيفات مختلفة حسب نوع الملف، مثل الصور، الفيديوهات، التسجيلات الصوتية، والمستندات.

وهذه المساحة تعمل كسلة مهملات غير معلنة، إذ تبقى الملفات غير المستخدمة رغم استهلاكها لمساحة التخزين.

ومن خلال هذا الموقع، يمكنك حذف الملفات غير الضرورية يدويًا لتحرير المساحة وتحسين أداء التطبيق والهاتف بشكل عام.

وتعدّ الميزة الأهم في هذه الطريقة أنها تتيح لك حذف الوسائط القديمة، مثل الصور أو المقاطع الصوتية، دون التأثير في سجل المحادثات النصية.. فقط حدد الملفات التي لم تعد بحاجة إليها، واحذفها من مجلد الوسائط، وستبقى محادثاتك كما هي.

ومن المعروف أن واتساب يُنشئ تلقائيًا نسخًا احتياطية لسجل الدردشة تُخزن ضمن مجلد "Databases" في المسار الداخلي نفسه.

ومع مرور الوقت، قد تتراكم النسخ القديمة وتستهلك مساحة كبيرة، ولتحرير هذه المساحة افتح مدير الملفات، ثم توجه إلى "WhatsApp" > "Databases"، واحتفظ بأحدث نسخة فقط، واحذف النسخ الأقدم.

كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى استعادة مئات الميغابايت من السعة التخزينية، ويُساعد على تحسين أداء الجهاز.

لكن لماذا يُعد تنظيف واتساب أمرًا ضروريًا؟

تسهم إدارة وسائط واتساب والنسخ الاحتياطية بانتظام في منع بطء الهاتف أو تجمّده، وتقليل استهلاك الذاكرة، وتسهيل تنزيل التحديثات المستقبلية، وإطالة عمر الجهاز، خصوصًا لمن يستخدم واتساب بشكل يومي.

باختصار، تنظيف "سلة المهملات" المخفية في واتساب خطوة بسيطة، لكنها فعالة للحفاظ على كفاءة الجهاز وتجربة استخدام سلسة ومستقرة.