الامارات | باسم ياخور: تغيير الرأي ليس خيانة.. وأعتذر لمن جُرح من كلماتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض الفنان السوري باسم ياخور وصف تغيير المواقف أو الآراء بـ«التكويع»، مؤكداً أن المراجعة الفكرية جزء طبيعي من تطور الإنسان وظروفه.

وقال ياخور، خلال مقابلة له ضمن برنامج «قابل للجدل» على قناة «العربية»: «التغيير حق، وهو مرتبط بالحالة النفسية والمادية والجغرافية.. وليس كل تغيّر يُعد خيانة».

وأوضح أن الحياة مليئة بالمواقف التي تدفع الإنسان لإعادة النظر في قناعاته: «نعيش مع أصدقاء عمر ونكتشف أنهم لا يستحقون الثقة... فهل يكون تغيّرنا تجاههم خيانة؟».

وأضاف: «كل إنسان حرّ في رأيه، ويجب أن نمنح الناس الحق في التعبير».

العودة إلى دمشق.. والخوف الأولي

وتحدث الفنان السوري عن عودته إلى دمشق بعد سنوات من الغياب، قائلاً إنه شعر بالخوف في البداية، لكنه رأى أن العاصمة السورية «تبقى بلده ومكانه الطبيعي».

وفيما يتعلق بعلاقاته مع السلطة، أوضح أن لقاءاته مع مسؤولين سياسيين كانت محدودة، وأنها جاءت في إطار نقل مطالب لأشخاص آخرين، وليست لأغراض شخصية.

وأضاف: «كل ما أملك من عملي، والاتهامات بامتيازات لا أساس لها، وهناك تسجيلات تُثبت أن خصومي روجوا لهذه الأكاذيب بسبب قضايا قانونية وشهادتي ضدهم أمام القضاء».

عن ماهر الأسد.. وتلقي تهديدات مباشرة

ورداً على ما يُشاع حول علاقته بماهر الأسد، نفى ياخور استغلال تلك العلاقة لأغراض شخصية أو للتهديد، مؤكداً أنه لطالما كان «خادماً لمن حوله لمساعدتهم».

كما كشف عن تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل خلال الأشهر الأربعة الماضية، إضافة إلى حملات تشويه طالت عائلته، قائلاً: «ليس من حق أحد أن يتهمني بالكذب لمجرد أنني اختلفت معه في الرأي».

8 ديسمبر.. الخوف من المجهول

تطرق ياخور إلى مشاعره ليلة 8 ديسمبر 2024، التي وُصفت إعلامياً بـ«ليلة سقوط الأسد»، قائلاً: «كنت خائفاً جداً، وشعرت أننا ذاهبون نحو المجهول»، معتبراً أن تجارب المنطقة عززت لديه هذا الشعور بالخطر والفوضى.

رسالة اعتذار

وجّه الفنان السوري رسالة إلى كل شخص قد شعر بالأذى من تصريحاته السابقة، قائلاً: «أنا أعتذر لكل من جُرح أو تألم بسبب كلماتي».

وشدد على أنه لم يكن مسؤولاً في النظام، ولم يملك منصباً أو ارتباطاً تجارياً معه، مضيفاً: «ما قلته سابقاً كان مجرد وجهات نظر.. وإن كانت قد آذت أحداً، فأنا أقدم اعتذاري».

تصريحات مثيرة للجدل

وكان باسم ياخور قد أثار جدلاً في مقابلة سابقة أجراها مع صحيفة «النهار» اللبنانية في يناير الماضي، حين وصف الوضع في سورية بـ«السيئ»، منتقداً ما وصفه بـ«الفوضى» نتيجة إطلاق سراح سجناء متهمين بجرائم خطيرة.

كما أبدى استغرابه من تغييب مصير عدد من المعتقلين العسكريين، موجهاً انتقادات مبطّنة للإدارة السورية.

من هو باسم ياخور؟

ينتمي باسم ياخور إلى دفعة 1993 من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وبدأ مسيرته في مسلسل «الثريا» عام 1994. وشارك منذ ذلك الحين في أكثر من 130 عملاً درامياً، منها أعمال تاريخية وكوميدية، إضافة إلى عدة مسلسلات مصرية مثل «زهرة وأزواجها الخمسة» و«المرافعة». كما قدم عدداً من البرامج التلفزيونية.