رئيس الدولة: استعرضنا مع رئيس أذربيجان آفاقاً جديدة للتعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إنه استعرض مع فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، آفاقاً جديدة للتعاون.
وأكد سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "بحثت اليوم مع فخامة إلهام علييف في كاراباخ العلاقات الثنائية المتطورة بين الإمارات وأذربيجان في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان مؤخراً. كما استعرضنا آفاقاً جديدة للتعاون بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص مشتركة، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)
