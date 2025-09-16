مهرجان كان السينمائي يُنعي روبرت ريدفورد برسالة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - ودّعت السينما العالمية، واحد من أبرز نجوم هوليوود بل ومخرجيها أيضًا، النجم المخضرم روبرت ريدفورد Robert Redford، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، تاركًا خلفه بصمة قوية في عالم السينما القديمة والعصرية، الخبر الذي سبب حزن عميق في قلوب مُحبيه الذين حرصوا على نعيّه، وكذلك حرصت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي على نعيه بمنشور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

مهرجان كان.. ووداع يليق بمكانة الممثل والمخرج روبرت ريدفورد

نشرت إدارة مهرجان كان السينمائي منذ قليل منشور يحمل 3 صور لـ روبرت ريدفورد في مراحل عمرية مختلفة، وأُرفق برسالة وداع مؤثرة، جاء مضمونها: "إلى الأبد روبرت ريدفورد. إلى الأبد الكاوبوي، الهارب، المرشّح، السجين، غاتسبي العظيم، المحتال، الطالب، المنعزل، الجندي، المراسل، العاشق، نجم البيسبول، البحّار، الرجل الذي يهمس للخيول... أكثر من 70 دورًا، و9 أفلام كمخرج، ومؤسس مهرجان صندانس السينمائي المستقل".

وتابع المنشور: "وخلال حياة كرسها للسينما، حمل ريدفورد أناقة لا مثيل لها في فنه، التزاماته، ونضالاته. ريدفورد كان أكثر من مجرد أسطورة، كان قدوة. إلى الأبد روبرت ريدفورد، الفارس الحرّ، راكب الكهرباء، عاشق الحرية".

وفاة روبرت ريدفورد

رحل الممثل والمخرج الأمريكي الأسطوري روبرت ريدفورد Robert Redford عن عمرٍ ناهز 89 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا سطره بأعماله الفنية المتنوعة والمُميزة، كما شكلت مسيرته الضخمة المليئة بالأفلام الدرامية ذائقة هوليوود في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولا نغفل عن إسهاماته في دعم السينما المستقلة.

وأكدت مصادر موثوقة صباح اليوم، أن روبرت ريدفورد رحل بسلام أثناء نومه في منزله بولاية يوتا، حسب تصريح وكيله الإعلامي لصحيفة The New York Times.

روبرت ريدفورد.. مسيرة فنية مُتميزة ورحيل هادىء

ولد تشارلز روبرت ريدفورد في 18 أغسطس 1936 في سانتا مونيكا، كاليفورنيا. كانت طفولته صعبة بعض الشئ، حيث توفيت والدته التي تدعى مارتا وودروف ريدفورد عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، وتولى والده الذي كان يعمل محاسبًا تربيته.

بعدما انهى دراسته الثانوية، بدأ روبرت يلتفت إلى الفن وشارك في عدة مسرحيات، والتحق بجامعة كولورادو، لكنه فُصل منها في منتصف مسيرته الجامعية. وبعد وفاة والدته، قرر أن يُحلِّق بعيدًا عن كاليفورنيا، وانتقل إلى أوروبا، استقر هناك لسنوات، ثم عاد إلى الولايات المتحدة في أواخر الخمسينات.

درس روبرت التمثيل في الأكاديمية الأمريكية للفنون الدرامية (American Academy of Dramatic Arts)، وبعدها خطى أولى خطواته نحو الفن، حيث ظهر أكثر من مرة في أدوار صغيرة بأعمال مسرحية و تلفزيونية. وفي الستينات، انطلق على خشبة برودواي عام 1963 بمسرحية Barefoot in the Park.

حقق روبرت شهرة واسعة بأداء أدوار بارزة في أفلام كلاسيكية مثل Three Days of the Condor، وThe Great Gatsby، وThe Way We Were .

وفي عام 1965؛ شارك في فيلم Inside Daisy Clover أمام ناتالي وود، الذي يعتبر نقلة نوعية في مسيرته الفنية، وكان أول مدخل لطريق العالمية.



أبرز أفلامه في حقبة الستينات والسبعينات

فيلم War Hunt عام 1962.

Butch Cassidy and the Sundance Kid -1969 مع بول نيومان وكاثرين روس.

The Way We Were -1973 مع باربرا سترايسند.

The Sting -1973 أيضًا مع بول نيومان.

All the President’s Men -1976 وحقق نجاحًا ملحوظًا بدروه.

