الريبل يرتفع 2% مع تفاؤل الأسواق حيال قرار الفائدة الأمريكية

تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب لصدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أغسطس آب بنسبة 0.6% بينما توقع المحللون نمو المؤشر بنسبة 0.2% بعد نمو بنسبة 0.5% خلال يوليو تموز، والتي تم تعديلها بالرفع إلى 0.6%.



وبدأ اليوم الثلاثاء اجتماع الفيدرالي وينتهي غد الأربعاء، مع توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل ضغوط "ترامب" لخفض تكاليف الإقراض بوتيرة أكبر.



وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، ترى الأسواق احتمالية بنسبة 99.6% بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمال 0.4% فقط بالإبقاء عليها دون تغيير.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.



الدولار الكندي



ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7274.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم انخفاض مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في كندا بنسبة 0.1% خلال أغسطس آب بينما توقع المحللون استقرار المؤشر دون تغيير.



الدولار الأسترالي



ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6684.