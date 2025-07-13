تسريحات النجمات على الشاطئ: أفكار صيفية مستوحاة من أبرز الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 02:52 مساءً - بين وهج الشمس ونسيم البحر، تتحوّل إطلالات النجمات على الشاطئ إلى مصدر وحي لكل من تبحث عن إطلالة طبيعية وأنيقة، تناسب الأجواء الرطبة على الشاطئ. فبعيداً عن تسريحات الشعر الرسمية، تفضّل النجمات اللمسة العفوية التي تجمع بين الراحة والأناقة، مع تفاصيل بسيطة تُبرز جمال الشعر الطبيعي وتتماهى مع أجواء البحر المنعشة.

في الآتي، تكشف لك "الخليج 365" أبرز تسريحات النجمات على الشاطئ، لتستوحي منها ما يناسب أسلوبك وشخصيّتك، وتمنحي عطلتك الصيفية لمسة متألقة تليق بكِ.

تسريحة ذيل الحصان العالية على غرار سيرين عبد النور

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لا تزال تسريحة ذيل الحصان العالية واحدة من الخيارات الذكية والمفعمة بالأناقة العملية. فهي لا تكتفي بجمع الشعر بنعومة بعيداً عن حرارة الشمس ورطوبة البحر، بل تضيف بعداً جمالياً مفعماً بالحيوية. هذه التسريحة، التي تتكرر في إطلالات النجمات في عطلاتهنّ الصيفية، أصبحت رمزاً لجمال أنثوي بسيط ولكن متقن. سواء اعتمدت بأسلوب مشدود من الأعلى أو منخفض خلف الرقبة، تُجسّد هذه التسريحة التوازن المثالي بين العفوية والتنظيم، وتليق بجميع أنواع الشعر، من المالس إلى المموّج.

تسريحة الكعكة المرتفعة مزينة بوشاح على طريقة بسمة بوسيل

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تسريحة الكعكة العالية، تعتبر خياراً مثالياً لرفع الشعر عن الرقبة في الأيام الحارّة، حيث تحمي من التعرّق وتمنحكِ مظهراً مشرقاً. كما وتضفي لمسة حيوية وعفوية على الإطلالة، لا سيما إذا تمّ تزيينها بوشاح ملون على طريقة بسمة بوسيل. فالوشاح يحمي الشعر من الجفاف والتقصف جراء تعرضه للشمس، كما ويضفي لمسة حيوية على الإطلالة.

تسريحة الشعر المبلّل على الشاطئ بأسلوب نور الغندور

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من تسريحات الشعر العفوية والطبيعة، التي يمكنك اعتمادها في الصيف، وخصوصاً على الشاطئ، تسريحة الشعر المبلل التي تجمع بين الجمال الطبيعي والجرأة العصرية. فهي تمنحك مظهراً عصرياً غير متكلّف يليق بأجواء البحر، وتبرز ملامح الوجه دون الحاجة إلى مجهود كبير. كما أنها تُحافظ على شكل الشعر حتى مع الرطوبة العالية أو بعد السباحة.

تسريحة الشعر المموّج المزيّنة بوشاح ملوّن من إيمان العاصي

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في أيام البحر الطويلة، لا شيء يضاهي تسريحة تجمع بين الانسيابية العفوية والأناقة البوهيمية، وهذا تماماً ما تمنحه تسريحة الشعر المموّج المزينة بوشاح ملوّن. إنها واحدة من أكثر الإطلالات الشاطئية رواجًا بين النجمات ومدوّنات الموضة، لأنها تُجسّد الجمال الطبيعي بروح حرة ومفعمة بالحيوية. هذه التسريحة تُبرز تموّجات الشعر الطبيعية وتمنحه حجماً ولمعاناً. أما الوشاح يحمي الشعر من الشمس والرطوبة، ويمنع تطاير الخصلات.

تسريحة الشعر الكيرلي على الشاطئ على غرار غادة عبد الرازق

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تُعيد تسريحة الشعر الكيرلي على الشاطئ رسم مفهوم الجمال الطبيعي بكل ما فيه من حرّية، وعفوية، وتفرّد. إنها التسريحة التي تليق بروح العطلات الصيفية، وتُجسّد الطاقة المرحة التي تنبع من كل خصلات متموّجة تتراقص مع الريح. سواء كنتِ صاحبة شعر كيرلي بطبيعته أو اعتمدتِ التموجات عبر الضفائر أو الجل، تبقى هذه التسريحة خيارًا مثاليًا لإطلالة شاطئية تعبّر عن الثقة والراحة والأناقة في آنٍ واحد. ما يميّز هذه التسريحة، تُبرز حجم الشعر ولمعانه، خصوصاً تحت أشعة الشمس.

ما رأيك بالتعرف إلى تسريحات صيفية لا غنى عنها تقيكِ من التعرق.. اعتمديها على طريقة النجمات

تسريحة الشعر المالسة مع القبعة القش على غرار مي عمر

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في خضمّ تسريحات البحر المتموّجة والعفوية، تبرز تسريحة الشعر المالسة المنسدلة مع القبعة القشّية كخيارٍ راقٍ وهادئ، يُجسّد البساطة المصقولة بأسلوب ناعم يشبه إطلالات الريفييرا الفرنسية. إنها تسريحة تعتمدها ومحبّات الإطلالات الأنيقة حتى على الرمال الذهبية. سواء تمّ تنعيم الشعر بالكامل أو تركه بانسيابية طبيعية، تبقى هذه التسريحة مثالية للتنسيق مع قبعة القش الواسعة، التي لا تكتفي بمنحكِ الحماية من الشمس، بل تُكمّل اللوك بلمسة كلاسيكية أنثوية.

نصائح لحماية شعرك على الشاطئ

في موسم البحر والعطلات، لا شيء يضاهي الاستلقاء تحت الشمس وسماع صوت الأمواج، لكن مع كل هذا الجمال، يُصبح الشعر ضحيّة للرطوبة، والملح، والأشعة فوق البنفسجية. وهنا، يأتي دور العناية بالشعر التي تحميه من الجفاف والمتقصّف. إليكِ أهم النصائح لحماية الشعر على الشاطئ: