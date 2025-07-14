الامارات | مُخرج سلوفاكي يفوز بجائزة «كارلوفي فاري السينمائي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل المخرج السلوفاكي، ميرو ريمو، على الكرة الكريستالية عن فيلمه الوثائقي «الأفضل أن تصاب بالجنون في البرية»، في الدورة الـ59 لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في جمهورية التشيك، أول من أمس.

ويتناول فيلم ريمو قصة حياة الأخوين التوأمين اللذين يعيشان بمزرعة معزولة في غابة بوهيميا التشيكية بالقرب من الحدود الألمانية.

وتضمن برنامج فعالية هذا العام مشاركة أكثر من 130 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً.

ويعد المهرجان، الذي تأسس عام 1946، أحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم، وكان يقام في الأصل بالتناوب مع نظيره في موسكو.