الامارات | "شات جي بي تي" يساعد سيدة على سداد ديون بأكثر من 11 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت سيدة إنها لجأت إلى الذكاء الاصطناعي واستخدمت روبوت الدردشة "شات جي بي تي" لمساعدتها في سداد ديون بآلاف الدولارات.

وأطلقت جينيفر ألان، وهي سمسارة عقارات وصانعة محتوى، تحديًا لاستخدام "شات جي بي تي" لمدة 30 يومًا وشاركت تجربتها في سلسلة مقاطع فيديو على منصة تيك توك.

وقالت ألان، في أحد الفيديوهات، إنها كانت تطلب من روبوت الدردشة مهمة واحدة يوميًا لكسب المال وسداد ديون بطاقات الائتمان البالغة 23,000 دولار، بحسب تقرير لـ"ABC News".

وقالت ألان، وهي زوجة وأم، إنها على مدار شهر كسبت أكثر من 11,000 دولار، وسددت 12 ألف دولار من ديونها البالغة 23 ألف دولار، ونسبت الفضل إلى "شات جي بي تي" في مساعدتها على الانضباط لتحقيق هدفها، حتى وإن قدم لها روبوت الدردشة أحيانًا بعض الاقتراحات الغريبة.

وأوضحت ألان أن مشكلتها لم تكن يوماً في قلة الدخل، بل في غياب التوعية المالية، فبعد ولادة ابنتها التي احتاجت رعاية طبية مكثفة، تراكمت الفواتير على عاتقها، ولجأت لاستخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة لإنقاذ أسرتها من الانهيار، لا للرفاهية.

وبمساعدة ChatGPT، بدأت ألان بإلغاء اشتراكات لم تعد بحاجة إليها، وبيع أشياء غير مستخدمة عبر الإنترنت، وحتى البحث عن أموال غير مطالب بها من قبل، وهذه الخطوات الصغيرة جمعت لها خلال أيام أكثر من 100 دولار.

وبين أهم المفاجآت التي قادتها إليها نصائح ChatGPT كان اكتشافها لحساب استثماري قديم لم تكن تتذكره، عثرت فيه على أكثر من 10,000 دولار ساعدتها على سداد جزء كبير من المبلغ المتراكم.

ومع نهاية الشهر الأول من التحدي، أعلنت ألان أنها نجحت في تسديد ما يزيد عن 12,000 دولار من أصل الدين، وشاركت متابعيها خطة طريفة ساعدتها على تقليص المصروفات، حيث أعدّت وجبات الشهر بالكامل مما توافر في مطبخها، دون الحاجة إلى شراء مستلزمات جديدة.

وبدأت ألان مدفوعة بحماس النتائج، تحدياً جديداً لتسديد ما تبقى من الدين خلال شهر إضافي، وأكدت في تصريحاتها أن سر النجاح لم يكن في فكرة عبقرية بقدر ما كان في الالتزام اليومي بمواجهة الأرقام دون إنكار أو تهرب.

وعلى الرغم من أن طريقة ألان نجحت معها، يحذر بعض الخبراء الماليين مثل نويل كارتر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة "Parachute Credit Counseling" للاستشارات الائتمانية، من أن "شات جي بي تي" والذكاء الاصطناعي يجب التعامل معهما كأداة، وليس كحل.

وقالت كارتر: "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مساعدًا قويًا للتوصل إلى أفكار، لكنه بالتأكيد ليس بديلًا عن الخبرة البشرية أو التفكير النقدي".