6 إشارات صامتة لسكتة قلبية مفاجئة.. تجاهلها قد يكلفك حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - السكتات القلبية المفاجئة من أبرز الأسباب المؤدية للوفاة حول العالم، وغالبًا ما تحدث دون إنذار واضح.

ووفقا لموقع "هيلث لاين، فإن الجسم يرسل إشارات تحذيرية يمكن أن تنقذ حياة الإنسان إذا تم الانتباه لها مبكرًا.

1- ألم أو انزعاج في الصدر

الشعور بالضغط أو الثقل في منتصف الصدر، وقد يمتد الألم إلى الذراعين أو الكتفين أو الفك.

2- ضيق في التنفس

صعوبة في التنفس قد تظهر أثناء الراحة أو مع أقل مجهود، وتكون أحيانًا مصحوبة بشعور بالتعب غير المبرر.

3- تعرق بارد ومفاجئ

التعرق دون مجهود بدني، وخصوصًا إذا كان مصحوبًا بدوخة أو غثيان.

4- عدم انتظام ضربات القلب

تسارع أو تباطؤ ملحوظ في نبضات القلب، مع شعور بالخفقان أو الدوار.

5- شعور بالقلق أو الخوف المفاجئ

بعض المرضى يشعرون باقتراب الموت أو حالة هلع مفاجئة بدون سبب واضح.

6- الإرهاق غير الطبيعي

تعب شديد ومستمر حتى بعد الراحة، خاصة لدى النساء، قد يكون مؤشرًا على خلل قلبي وشيك.

متى يجب القلق؟

ينصح الأطباء بعدم تجاهل أي من هذه الأعراض، خاصة إذا اجتمعت أكثر من علامة في وقت واحد، أو ظهرت بشكل متكرر ومفاجئ.

