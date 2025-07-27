الحرارة تصل ذروتها غدا.. نصائح لحماية نفسك في الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى في الظل 41 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد 45 درجة مئوية، مضيفة أن هذه الأجواء مستمرة حتى يوم الثلاثاء 29 يوليو.

نصائح مهمة لحماية نفسك في الطقس الحار، بحسب مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها "CDC".

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

خاصة في ساعة الذروة، وارتداء غطاء للرأس (قبعة)، ابق في الظل قدر الإمكان، خاصة خلال ساعات الذروة (عادة من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا).

الإكثار من شرب السوائل الباردة

السوائل الباردة تحارب تعرض الجسم إلى الجفاف في الطقس الحار وتمنحك الرطوبة اللازمة.

ابتعد عن المشروبات السكرية أو الكحولية - فهذه تسبب لك خسارة المزيد من سوائل الجسم.

تجنب أيضًا المشروبات الباردة جدًا، لأنها قد تسبب تقلصات في المعدة.

ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة

الملابس القطنية الفضفاضة تجنبك الشعور بالحراة.

قلل استخدام الموقد والفرن

قلل من استخدام الموقد والفرن للحفاظ على درجة حرارة منخفضة في منزلك.

قلل من التمرين أثناء الحرارة

إذا لم تكن معتادًا على العمل أو ممارسة الرياضة في بيئة حارة، فابدأ ببطء وقم بزيادة الوتيرة تدريجيًا.

وإذا كان الجهد في الحرارة يجعل قلبك ينبض ويتركك تلهث لالتقاط الأنفاس، توقف عن كل نشاط.

ادخل منطقة باردة أو في الظل واسترح، خاصة إذا شعرت بالدوار أو الارتباك أو الضعف أو الإغماء.

ارتد واق من الشمس

تؤثر حروق الشمس على قدرة جسمك على التهدئة، ويمكن أن تجعلك مصابًا بالجفاف.

إذا اضطررت إلى الخروج في الهواء الطلق، احمِ نفسك من أشعة الشمس بارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية ووضع واقٍ من الشمس بعامل حماية من الشمس 15 أو أعلى قبل 30 دقيقة من الخروج.

التحقق من حالة الطقس

تحقق من نشرات الطقس يوميا للحصول على تنبيهات الحرارة الشديدة ونصائح السلامة.