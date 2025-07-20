الامارات | «عَبرة تلامس عَبرة» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرتان تتلاقيان.. واحدة تطل من خلال الأخرى، وتتهاديان على مياه خور دبي، وتنقلان عشاق هذه الوسيلة التقليدية بين الضفتين، من ديرة إلى بر دبي والعكس، ليستمتع الركاب، ليس بمجرد هذا الانتقال السريع، بل برحلة جميلة تتيح لهم مشاهدة البيوت التراثية، والمنازل العتيقة التي تزين المشهد هنا، وتروي فصولاً عن حياة الأجداد الذين سكنوا الشندغة والمناطق الأصيلة، وعاشوا في حضن هذا الشريان الحيوي، الذي مازال شاهداً على روح المدينة.