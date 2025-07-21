الامارات | خطوات عائلية في قلب دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطوات عائلية في قلب دبي القديمة، حيث منطقة السيف التراثية بهدوئها التاريخي، وأجوائها التقليدية، ولمساتها العصرية التي تصون العراقة وتحرسها، لتأخذ ضيوف المكان من جهات العالم المختلفة إلى قصص الأجداد والآباء من قلب منازلهم العامرة، وتروي لكل الزوار حكايا من زمن فات عن جذور هذه المدينة، ومن أي نقطة انطلقت.. وإلى أي طموح وصلت.