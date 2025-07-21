الامارات | ياباني يحول ذقنه الطويلة لعلامة تجارية على الانترنت ( صور )

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق رجل ياباني نجاحا كبيرا على شبكة الإنترنت، ملهما الكثيرين بتحويل ذقنه الطويلة اللافتة، التي كانت في السابق مصدرًا للسخرية والرفض، إلى علامة تجارية شخصية.

ويمتلك الرجل، المعروف على الإنترنت باسم جونوتشي، ما يقرب من 350 ألف متابع على يوتيوب، و 400 ألف متابع على منصة تواصل اجتماعي أخرى، حيث يصف نفسه بفخر بأنه "صاحب أطول ذقن في العالم".

وكشف جونوتشي أن ذقنه الطويلة بشكل غير طبيعي بدأت بالنمو في سن الخامسة تقريبًا، وأن أيًا من أفراد عائلته لا يشترك معه في هذه الميزة.

وتُظهر صور طفولته أن ذقنه كانت تبدو طبيعية حتى سن الثالثة، ولكن بحلول سن الخامسة، بدأت ذقنه تبدو مدببًة بشكل ملحوظ. عندما دخل الصف الخامس، أخبره أحد زملائه في الفصل أن ذقنه طويلة جدًا، وبدأ يُدرك مدى بروزها.

وأثار هذا النمو غير الطبيعي حيرة جونوتشي أيضًا. فكان يشرب الحليب يوميًا على أمل أن يزداد طوله، لكنه قال: "زاد طول ذقني فقط". وعندما طلب المشورة الطبية وخضع لأشعة سينية، صُدم الأطباء بشدة من حالته، دون القدرة على تشخيص سببها.

ولا يزال السبب الدقيق لحالته مجهولًا، رغم كشف الأشعة السينية عن خلل في بنية العظام، لكن تم استبعاد التفسيرات الشائعة كالوراثة أو الإفراط في تناول الكالسيوم من الحليب.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن جونوتشي قوله إن ذقنه المميزة جلبت له تحديات شخصية كبيرة في وقت مبكر من حياته، وخاصة في المدرسة وفي حياته العاطفية. وقال أنه كان يُلقب بـ"تشين ( ذقن )" في المدرسة، ورفضته فتاة صراحةً بسبب ذلك. ومع ذلك، اختار تقبّل "العيب" وتحويله إلى علامة تجارية شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعرض الآن ذقنه بفخر ويأمل أن يُلهم الآخرين لتقبل اختلافاتهم.