يقوي المخ ويحمي القلب.. نوع طعام يحارب الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الأسماك الدهنية من الأطعمة الخارقة التي لا غنى عنها في النظام الغذائي، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الجسم، ولكن، هل تعلم تأثيرها على صحة قلبك ودماغك ومستويات الكوليسترول؟

الأسماك الدهنية وصحة الدماغ

أحماض أوميغا 3 الدهنية ضرورية للحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه الإدراكية، بالإضافة إلى تحسين الذاكرة والتعلم وزيادة التركيز والانتباه.

تمتلك أيضا خصائص قوية مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تحمي الدماغ من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، وهذا بدوره يعزز صحة الدماغ، وفقا لموقعي "health" و"webmd".

الأسماك الدهنية وصحة القلب

الأسماك الدهنية، مثل السلمون، الماكريل، السردين، والسلمون المرقط، خيارات ممتازة لنظام غذائي صحي للقلب، يعود ذلك إلى غناها بأحماض أوميجا 3 التي تسهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يقلل الضغط على القلب.



كما تساعد هذه الأحماض على استقرار النشاط الكهربائي في القلب، الأمر الذي يمنع الاضطرابات الخطيرة التي تهدد صحة القلب.



الأسماك الدهنية ومستويات الكوليسترول



تؤدي الأسماك الدهنية، بفضل محتواها الغني من أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية (خاصة EPA و DHA)، دورا محوريا في تحسين مستويات الكوليسترول في الجسم.

فوائد أخرى للأسماك الدهنية

انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

تحسين الحالة المزاجية.

تقوية المناعة.

تقوية العظام.

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