تجنبها فورا.. طبيب يحذر من 3 أطعمة ومشروبات شائعة تهدد الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الحفاظ على صحة دماغك أمرٌ بالغ الأهمية للصحة العامة. ولكن هل تعلم أن بعض الأطعمة الشائعة التي تتناولها قد تُلحق الضرر بدماغك سرًا؟ تحدث الدكتور رافيش سونكارا، جراح الأعصاب الهندي المعتمد والمقيم في حيدر أباد، عن ثلاثة أطعمة يتجنبها تمامًا نظرًا لتأثيراتها الضارة على صحة الدماغ.

الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة

إذا كنت تستمتع بتناول الأطعمة المقلية أو الوجبات الخفيفة المعلبة، فقد ترغب في إعادة التفكير، أكد الدكتور سونكارا أن الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة تضر بالدماغ، يمكن إدراج هذه الدهون على أنها "زيوت مهدرجة جزئيًا" على ملصقات المكونات، بحسب تايمز أوف إنديا.

من رقائق البطاطس إلى المعجنات، توجد الدهون المتحولة في معظم مأكولاتك، قال الطبيب في مقطع فيديو نُشر على إنستجرام: "هذا يُسبب التهابًا كبيرًا في الدماغ ويؤدي إلى العديد من المشاكل على المدى الطويل".

لتقليل استهلاك الدهون المتحولة، اختر الأطعمة الكاملة غير المصنعة، كما أن مراجعة ملصقات التغذية بعناية قد تُفيد، ولكن حاول تناول الطعام "الطبيعي"، كما أن الطهي باستخدام زيوت صحية، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو، يُقلل من التعرض للدهون المتحولة.

المشروبات السكرية

هل سمعتَ يومًا بالسعرات الحرارية الفارغة؟ المشروبات السكرية مثال واضح على ذلك، فهي مليئة بالمواد الكيميائية الضارة بصحتك، قد يؤدي تناول المشروبات الغنية بالسكر إلى السمنة وداء السكري والعديد من الأمراض المزمنة الأخرى.

أشار جراح الأعصاب الآن إلى تأثيره على الدماغ، وقال: "يؤدي ارتفاع السكر إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم، خاصةً في صورة سوائل، ويؤدي ذلك إلى ارتفاعات حادة، ما يؤدي إلى إرهاق الدماغ مع مرور الوقت، وقد يؤدي هذا، على المدى الطويل، إلى انكماش الدماغ".

لطالما وجدت الدراسات صلة بين الإفراط في تناول السكر وانخفاض حجم الدماغ، وخاصةً في المناطق المسؤولة عن الذاكرة واتخاذ القرارات، كما أن ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم قد يؤثر على وضوح الرؤية، يمكنك استبدال المشروبات السكرية بالماء أو شاي الأعشاب أو البدائل غير المحلاة.

الأطعمة فائقة المعالجة

جميع تلك المشروبات السكرية، والوجبات الخفيفة المعبأة، والحلويات، والآيس كريم، والخبز المعبأ، واللحوم المصنعة، والمنتجات الجاهزة للتسخين، تُلحق الضرر بصحتك.

ترتبط الأطعمة فائقة المعالجة بمشاكل الأمعاء، ويشير جراح الأعصاب إلى أن هذا يؤدي أيضًا إلى اختلال في محور الأمعاء والدماغ.

يمكن أن تؤدي الأمعاء غير الصحية إلى التهاب واختلال في وظيفة النواقل العصبية، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب والتدهور المعرفي، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالأطعمة الكاملة، مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون، التي تُعزز صحة الميكروبيوم وتدعم الصحة المعرفية.

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