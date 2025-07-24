6 أخطاء في الإفطار تسرق طاقتك من أول ساعة.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرميت ضيف الله:

وجبة الإفطار مهمة في يومنا، تؤثر على مستوى الطاقة والتركيز، لكن ارتكاب أخطاء شائعة خلالها يحولها إلى عقبة تعيق النشاط.

في هذا التقرير نستعرض أبرز الأخطاء الروتينية التي تزيد من التعب وتُضعفك، مع خطوات عملية لتجنبها وفقا لموقعي "Times of India" و"Verywell Health".

تجاوز وجبة الإفطار بالكامل

الامتناع عن الإفطار يسبب انخفاضاً في مستوى السكر، مما يؤدي إلى شعور بالتعب، تقلب المزاج، وزيادة فرص الإفراط في الطعام لاحقاً .

حتى إذا كنت غير جائع صباحاً، تناول وجبة خفيفة مثل حفنة مكسرات أو زبادي لبداية متوازنة.

الإفراط في الكربوهيدرات المكررة والسكريات

تناول الخبز الأبيض، الحبوب المحلاة، أو المعجنات يرفع السكر بسرعة ويقابله انهيار مفاجئ للطاقة قبل منتصف النهار.

عدم تناول البروتين الكافي

وجبة بلا بروتين مثل بياض البيض أو اللبن الزبادي النباتي تُفقدك الشبع وتجعلك تشعر بالجوع بسرعة.

لذا يجب أن تدخل البروتين بوجبة الإفطار كبيض كامل، لبن يوناني، جبن أو مكسرات.

تجاهل الألياف

الإفطار ناقص الألياف لا يضبط السكر أو يطيل الشبع، ويزيد من احتمالات التعب والجوع لاحقاً.

لذا يمكنك أن تضف الشوفان، وبذور الشيا، والفواكه الطازجة أو لبن الصويا لتعزيز الأداء.

قلة شرب الماء صباحاً.

من دون شرب الماء بعد استيقاظك، تشعر بالكسل والدوخة، حتى لو شربت القهوة

لذا عليك أن تبدأ صباحك بكوب ماء، ويفضل مع عصرة ليمون قبل تناول أي طعام أو شراب.

الإفراط في الكافيين على معدة فارغة

الكثير من القهوة بدون غذاء يؤدي إلى تقلب في مستويات هرمون الكورتيزول وسكر الدم، مسبباً توتراً وانهياراً للطاقة، لذا تناول كوب ماء أولاً، ثم قهوة خفيفة مع إفطار متكامل.

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