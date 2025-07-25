الامارات | 5 مشروبات صباحية سحرية.. مفتاح الصحة والرشاقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ العديد من الناس يومهم بكوب من القهوة، لكن إذا كان هدفك هو تعزيز صحتك وفقدان الوزن هناك مشروبات صباحية صحية تساعدك على هذا الهدف.

واستعرض موقع «ذا هيلث سايت» 5 من هذه المشروبات الصحية، وتتمثل في:

1-الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة، وأهمها الكاتيكينات، التي ترفع معدل حرق الدهون ومعدّل الأيض. كما أنه مصدر خفيف للكافيين يساعدك على الشعور باليقظة.



2-مشروب خل التفاح

يستخدم خل التفاح لتنظيم مستويات السكر في الدم، وكبح الشهية، وتحسين عملية الهضم. كما أن وجود حمض الخليك فيه قد يُساعد أيضاً في فقدان الدهون.

3-ديتوكس النعناع والخيار

هذا المشروب المنعش يبقي الجسم رطباً، ويُخلصه من السموم، وهو منخفض جداً في السعرات الحرارية. الخيار يحتوي على مضادات الأكسدة، والنعناع يُحسن من عملية الهضم.

4-الزنجبيل

يعزز الزنجبيل عملية الهضم ويقلل الالتهابات، ومن الممكن أن يساعد في حرق الدهون. وهو مفيد أيضاً للمعدة ويساعد على تقليل الشهية في الصباح.



5-الليمون الدافئ

ينظف عصير الليمون المخفف بالماء الجسم ويُحسن الهضم، ويحفز عملية الأيض. كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين «سي» الذي يساعد في أكسدة الدهون أثناء النشاط البدني.