الامارات | 5 مشروبات صباحية سحرية.. مفتاح الصحة والرشاقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات صباحية سحرية.. مفتاح الصحة والرشاقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ العديد من الناس يومهم بكوب من القهوة، لكن إذا كان هدفك هو تعزيز صحتك وفقدان الوزن هناك مشروبات صباحية صحية تساعدك على هذا الهدف.
واستعرض موقع «ذا هيلث سايت» 5 من هذه المشروبات الصحية، وتتمثل في:
1-الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة، وأهمها الكاتيكينات، التي ترفع معدل حرق الدهون ومعدّل الأيض. كما أنه مصدر خفيف للكافيين يساعدك على الشعور باليقظة.
2-مشروب خل التفاح
يستخدم خل التفاح لتنظيم مستويات السكر في الدم، وكبح الشهية، وتحسين عملية الهضم. كما أن وجود حمض الخليك فيه قد يُساعد أيضاً في فقدان الدهون.
3-ديتوكس النعناع والخيار
هذا المشروب المنعش يبقي الجسم رطباً، ويُخلصه من السموم، وهو منخفض جداً في السعرات الحرارية. الخيار يحتوي على مضادات الأكسدة، والنعناع يُحسن من عملية الهضم.
4-الزنجبيل
يعزز الزنجبيل عملية الهضم ويقلل الالتهابات، ومن الممكن أن يساعد في حرق الدهون. وهو مفيد أيضاً للمعدة ويساعد على تقليل الشهية في الصباح.
5-الليمون الدافئ
ينظف عصير الليمون المخفف بالماء الجسم ويُحسن الهضم، ويحفز عملية الأيض. كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين «سي» الذي يساعد في أكسدة الدهون أثناء النشاط البدني.
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