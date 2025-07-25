كارول سماحة في يوم ميلادها تلهمك 7 صيحات مكياج راقية للمرأة الناضجة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 10:02 صباحاً - كارول سماحة هي نجمة عربية لم تقتصر شهرتها على أعمالها الفنية فقط، بل لطالما شكلت مصدر إلهام لكثيرات من السيدات في العالم العربي صاحبات الذوق الرفيع والراقي في اختيار الإطلالات الجمالية الراقية على تنوعها، وبشكل خاص أساليب المكياج التي تبرز جمال الوجه من دون مبالغة أو تكلف أو اعتماد ألوان فاقعة قد لا تلائم المرأة الناضجة، التي غالباً ما تحتاج إلى تطبيق مكياج يجعلها أكثر شباباً وحيوية مع الحفاظ على أناقة ورقيّ إطلالاتها، اليوم نحتفي بيوم ميلاد النجمة كارول سماحة، الذي يصادف في 25 يوليو من كل عام، التي لمع نجم إطلالاتها في كل مكان، وها هي اليوم تلهم المرأة الناضجة 7 صيحات مكياج راقية بتوقيع خبير المكياج اللبناني بول قسطنطينيان.

مكياج نيود ناعم مع لمسة داكنة ورموش بارزة وأيلاينر رفيع وشفاه غلوسي

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في إحدى إطلالاتها الجمالية الراقية، اعتمدت كارول سماحة مكياجاً نيود ناعماً يرتكز على توحيد لون البشرة بأساس خفيف يعكس إشراقة طبيعية، مع الهايلايتر والبلاش الواضحين، ناهيك بلمسة داكنة عند زاوية العين لإبراز النظرة بذكاء، من دون الإكثار من الظلال، وقد برزت الرموش الطويلة الكثيفة بشكل واضح، إلى جانب أيلاينر رفيع رسم بخفّة عند الجفن العلوي لإضفاء تحديد ناعم للعين، أما الشفاه، فتم تزيينها بلون نيود غلوسي يعكس الامتلاء، ويزيد من أنوثة الإطلالة.

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مكياج ترابي ناعم مع أحمر الشفاه النيود الوردي المحدد بالنيود البني

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تُجيد كارول استخدام الألوان الترابية لتعكس دفء ملامحها ورقي حضورها. في هذه الإطلالة، نسّقت المكياج الترابي بظلال العيون البنية الفاتحة والمتدرجة مع تحديد خفيف للعين بالكحل الأسود، ما منح نظراتها بعداً عميقاً من دون مبالغة، اللمسة الأجمل كانت عند الشفاه، حيث اختار خبير التجميل بول قسطنطينيان اللون النيود الوردي وأرفقه بتحديد دقيق بلون بني نيود، ما جعل الشفاه تبدو محددة بنعومة، وبتأثير طبيعي جذاب يناسب المرأة بعد الثلاثين أو الأربعين.

مكياج دافئ باللونين البيج والبني مع لمسة ذهبية مضيئة وأحمر شفاه نيود مخملي

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في إطلالة تعكس الأناقة الكلاسيكية بلمسة عصرية، اعتمدت كارول سماحة مكياج عيون بدرجات البيج والبني المات، مع لمسة مضيئة بلون ذهبي عند مدمع العين، هذه التركيبة اللونية منحت وجهها إشراقاً متجدداً يناسب أجواء المساء والسهرات، أما أحمر الشفاه، بلون نيود مخملي غير لامع، فيمنح لمسة راقية بعيداً عن أي صخب بصري، ليكمّل المظهر بتناغم ساحر.

مكياج مونوكروم باللون النيود الوردي مع الأيلاينر المسحوب إلى زاوية العين الخارجية

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في واحدة من إطلالاتها الجمالية العصرية التي تعكس جرأة ناعمة، تألقت كارول سماحة بمكياج مونوكروم باللون النيود الوردي، حيث توزعت الظلال الوردية على الجفن والوجنتين وحتى الشفاه، لتوحيد النغمة اللونية. وقد أضاف الأيلاينر الأسود المسحوب نحو زاوية العين الخارجية لمسة شبابية جذابة، تبرز العين وتشدّ ملامح الوجه من دون أن تفقدها طابع النعومة الأنثوية التي تليق بالمرأة الناضجة.

مكياج خوخي مات بلمسات فضية لامعة فوق جفن العين

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في إطلالة ملفتة للنظر ومثالية لفصل الصيف أو المناسبات الخاصة، اعتمدت كارول مكياجاً خوخياً مطفأ عند كامل الوجه، عكس دفء وجمال بشرتها، مع لمسات فضية لامعة فوق الجفن الثابت، ما أضفى إشراقاً عصرياً على عينيها، هذا التباين بين الخوخي المات والفضي اللامع منح الإطلالة توازناً بين الأناقة والرقي من جهة، والتميز والابتكار من جهة أخرى.

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مكياج وردي مشرق بلمسات لامعة حول العين مع الشفاه الوردية

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لإضفاء حيوية مشعة على إطلالتها، اختارت كارول سماحة في إحدى إطلالاتها الجمالية مكياجاً وردياً مشرقاً تم توزيعه حول العين بطريقة مبتكرة مع لمسات لامعة عند الزوايا، ما منحها تألقاً لافتاً يناسب الإضاءة القوية والتصوير، الشفاه أتت منسجمة تماماً مع العينين، بلون وردي كريمي أنثوي هادئ عزز من إشراقة الوجه دون أي مبالغة.

مكياج سموكي ناعم باللون الأسود والبني المحمّر مع الكحل المقوس وأحمر الشفاه الباستيل البرتقالي اللامع

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أما لمحبات المكياج السموكي الراقي، فتلهمك كارول سماحة في أحدث إطلالاتها صيحة مميزة لا تخلو من الجرأة، حيث اعتمدت مكياجاً يمزج بين الأسود والبني المحمّر بأسلوب ناعم بعيد عن الكثافة المعتادة، وقد أضيف كحل مقوس برسم ناعم في الزاوية الخارجية للعين، لتوسيع النظرة وإبراز العين بأسلوب فني، أما الشفاه، فجاءت بلون باستيل برتقالي لامع، أضفى على الإطلالة لمسة مشرقة تخفف من حدة السموكي، وتعزز توازن الإطلالة.

أسلوب كارول سماحة بين الأناقة والحداثة

كارول سماحة وخبير المكياج بول قسطنطينيان- الصورة من مكتب بول قسطنطينيان



تثبت كارول سماحة في كل ظهور أن الجمال ليس حكراً على عمر معين، بل هو انعكاس للثقة بالنفس وحسن اختيار التفاصيل التي تليق بكل امرأة في مرحلتها العمرية، ومع صيحات المكياج السبع هذه التي تدمج بين الأناقة والحداثة، يمكن لكل امرأة ناضجة أن تجد الإطلالة التي تعبّر عنها وتُبرز ملامحها بأجمل صورة، فاستلهمي من أسلوب كارول الجمالي ما يليق بكِ، ولا تخشَيْ التجديد الذكي الذي يضيف إلى حضورك سحراً خاصاً يعبّر عنكِ أنتِ.