الامارات | بريطانيا: العثور على جثتي أم وابنتها انتظرتا سيارة الإسعاف 4 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد 4 أشهر من طلب أمّ سيارة إسعاف لإنقاذها وابنتها، عُثر عليهما ميتتين في منزلهما، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في بريطانيا.

في 2 فبراير 2024، اتصلت ألفونسين دياكو ليوغا، المُصابة بفقر الدم المنجلي، 47 عاماً، بالطوارئ في إنجلترا ، وأخبرت الموظف بأنها في حاجة لمساعدتها وابنتها، وأنها كانت تشعر بالبرد ولا تستطيع الحركة، وفق صحيفة "غارديان".

وحسب وسائل الإعلام، كانت ابنتها تعاني من صعوبات التعلم، ومتلازمة داون وكانت "تعتمد كلياً" على والدتها.

في جلسة الاستماع في المحكمة حول ملابسات الحادث في 21 يوليو الجاري، كُشف أن ليوغا، نُقلت إلى المستشفى لإصابتها بعدوى في الجهاز التنفسي السفلي في يناير لكنها غادرت بعد يومين، وحصلت على تصريح خروج "عملي" للعودة إلى ابنتها، وفق هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي.

وبعد أيام قليلة، عندما اتصلت بالطوارئ تمكنت من إعطاء عنوانها وطلب المساعدة قبل انتهاء المكالمة.

وفي جلسة الاستماع، قالت سوزان جيفونز، رئيسة قسم سلامة المرضى في خدمة إسعاف إيست ميدلاندز، إن خدمات الطوارئ حاولت الاتصال بها مرة أخرى، وفي النهاية "لم تذهب سيارة الإسعاف إلى العنوان لأن مستشار الطوارئ الطبية، ظن أنها مكالمة مزعجة، فأغلق الخط"، وفق "غارديان".

وفي اليوم الثاني من جلسة الاستماع، تبين أن الأم قيدت منذ سنوات الوصول إلى خدمات الدعم، خوفاً من أن أخذ طفلتها منها.وحسب "بي بي سي"، بعد 3 سنوات من انتقال السيدة إلى المنزل في رادفورد، أخرجت ليوغا ابنتها من المدرسة. وقالت إلفيرا تشولا، الابنة الكبرى لليوغا، إن والدتها اعتقدت أن شقيقتها لن تحصل على معاملة جيدة في المدرسة فأخرجتها.

من جانبه، قال الدكتور ستيوارت هاميلتون، المتخصص في علم الأمراض الذي حضر جلسة الاستماع، إن الأم وابنتها ربما ماتتا قبل أسابيع أو أشهر من اكتشافهما، وفق "غارديان". ولم يستبعد احتمال وفاة الأم في نفس اليوم الذي اتصلت فيه بسيارة الإسعاف.

ومن جهتها أكدت دائرة الطب الشرعي في نوتنغهام ونوتنغهامشاير لمجلة بيبول أن السيدة توفيت بسبب "الالتهاب الرئوي لسبب غير مؤكد"، في حين بقي سبب وفاة ابنتها "غير مؤكد".